Всех претендентов на должность глав муниципалитетов Крыма заставят пройти через конкурс

19 сентября 2019     15
Всех претендентов на должность глав муниципалитетов Крыма заставят пройти через конкурс

Всем главам администраций муниципалитетов Крыма, написавшим накануне заявления об отставке, придется вновь пройти через конкурсные процедуры. Об этом журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Это предложение (написать заявления об отставке) не носило принудительного характера. Решение продиктовано необходимостью полной перезагрузки всех органов власти. Главы городов и районов проявили важное качество – ответственность, готовность еще раз пройти через широкое общественное обсуждение и конкурсные процедуры. Это командное решение и жест доброй воли», – сообщил Аксёнов.

По его словам, грядущая пятилетка должна изменить уровень и качество жизни крымчан, поэтому прохождение конкурсных процедур – это возможность кандидатам представить и защитить свои программы развития для жителей муниципалитетов.
«Очень важно, что конкурсы проходят публично. Большинство глав имеют все шансы успешно сдать этот экзамен и продолжить работу в единой команде. Убежден, что муниципалитеты будут возглавлять сильные и компетентные руководители, которые с полной отдачей будут работать на благо крымчан», – сказал он.

Напомним, что 18 сентября 2019 года Сергей Аксёнов сообщил, что заявления об отставке написали все главы администраций городов и районов Крыма по его предложению. Он мотивировал это «необходимостью формирования новой команды».

Главы муниципалитетов продолжат исполнять обязанности глав администраций до тех пор, пока местные советы не определятся со сроком проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций.


Четверг, 19 сентября 2019 г. 178

Источник: Портал Информер

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