Все о персональном составе нового правительства России

Вечером 21 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину новое правительство страны. Кабинет министров претерпел существенные изменения: свои кресла потеряли несколько вице-премьеров и министров.
Кто остался в правительстве:
Татьяна Голикова. Вице-премьер, руководитель социального блока займется реализацией послания президента Федеральному собранию в составе нового правительства.
Юрий Борисов. Вице-премьер, куратор оборонно-промышленного комплекса.
Юрий Трутнев. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке продолжит работу.
Антон Силуанов. Министр финансов сохранил свой пост, но утратил статус первого вице-премьера, которым стал после президентских выборов в 2018 году.
Константин Чуйченко. Руководитель аппарата правительства, однокурсник Дмитрия Медведева остался в правительстве, но лишился своей должности. Его новый пост — министр юстиции РФ.
Денис Мантуров. Министр промышленности и торговли.
Евгений Дитрих. Министр транспорта.
Владимир Якушев. Министр строительства и ЖКХ.
Дмитрий Кобылкин. Министр природных ресурсов и экологии.
Сергей Лавров. Министр иностранных дел.
Сергей Шойгу. Министр обороны.
Александр Новак. Министр энергетики.
Владимир Колокольцев. Глава МВД.
Александр Козлов. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Дмитрий Патрушев. Министр сельского хозяйства.
Евгений Зиничев. Глава МЧС.Кто пришел в правительство:
Андрей Белоусов — первый вице-премьер. Помощник президента РФ возвращается в правительство страны. В 2012—2013 годах Белоусов возглавлял министерство экономического развития, а затем перебрался в Кремль.
Дмитрий Григоренко — руководитель аппарата правительства. Григоренко был заместителем Мишустина, когда тот возглавлял Федеральную налоговую службу.
Марат Хуснуллин — вице-премьер по строительству. В недавнем прошлом, — заместитель мэра Москвы Сергея Собянина.
Алексей Оверчук — вице-премьер. Раньше работал заместителем Мишустина в Федеральной налоговой службе.
Виктория Абрамченко — вице-премьер. В правительство переходит руководитель Росреестра.
Дмитрий Чернышенко — вице-премьер по спорту. Глава «Газпром-медиа» заменит Ольгу Голодец.
Михаил Мурашко — министр здравоохранения. Ранее возглавлял Росздравнадзор.
Ольга Любимова — министр культуры. Занимала до своего назначения пост директора департамента кинематографии.
Сергей Кравцов — министр просвещения. До назначения, – глава Рособрнадзора.
Олег Матыцин — министр спорта. Бывший ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.
Максим Решетников — министр экономического развития. До своего назначения — губернатор Пермского края.
Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. На этот пост он переходит из «Ростелекома», где был вице-президентом.
Валерий Фальков — министр науки. Пришёл в правительство с поста ректора Тюменского госуниверситета.
Антон Котяков — министр труда. До назначения занимал должность заместителя министра финансов РФ.
Кто ушел из правительства:
Дмитрий Козак. Вице-премьер, курировал энергетику и развитие Крыма.
Максим Акимов. Вице-премьер, отвечавший за IT, связь, транспорт и инфраструктуру, покидает правительство.
Виталий Мутко. Вице-премьер, в последние годы отвечавший за строительство, а ранее — за спорт, уходит. Он занимал различные должности в правительстве с 2008 года.
Ольга Голодец. Вице-премьер, ответственная туризм, культуру и спорт.
Сергей Чеботарев. Министр по делам Северного Кавказа лишился полномочий, потому что министерство упразднено. Его функции отошли к Минэкономразвития.
Ольга Васильева. Министр просвещения РФ.
Максим Орешкин. Министр экономического развития РФ переходит на работу в Кремль. Он станет помощником президента.
Вероника Скворцова. Министр здравоохранения. Возглавит Росздравнадзор.
Максим Топилин. Министр труда.
Владимир Мединский. Министр культуры к работе которого, было очень много претензий.
Михаил Котюков. Глава Министерство науки.
Константин Носков. Глава Минкомсвязи.
Александр Коновалов. Министр юстиции.
Перемены в структуре правительства:
Вместо 10 вице-премьеров осталось девять и только один первый вице-премьер. Руководство деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА будет осуществлять напрямую правительство.
Надзор за Росимуществом перешел от Минэкономразвития к Минфину.
Источник: Портал Информер