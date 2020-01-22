Все о персональном составе нового правительства России

22 января 2020     6
Все о персональном составе нового правительства России

Вечером 21 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину новое правительство страны. Кабинет министров претерпел существенные изменения: свои кресла потеряли несколько вице-премьеров и министров.

Кто остался в правительстве:

Татьяна Голикова. Вице-премьер, руководитель социального блока займется реализацией послания президента Федеральному собранию в составе нового правительства.

Юрий Борисов. Вице-премьер, куратор оборонно-промышленного комплекса.

Юрий Трутнев. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке продолжит работу.

Антон Силуанов. Министр финансов сохранил свой пост, но утратил статус первого вице-премьера, которым стал после президентских выборов в 2018 году.

Константин Чуйченко. Руководитель аппарата правительства, однокурсник Дмитрия Медведева остался в правительстве, но лишился своей должности. Его новый пост — министр юстиции РФ.

Денис Мантуров. Министр промышленности и торговли.

Евгений Дитрих. Министр транспорта.

Владимир Якушев. Министр строительства и ЖКХ.

Дмитрий Кобылкин. Министр природных ресурсов и экологии.

Сергей Лавров. Министр иностранных дел.

Сергей Шойгу.  Министр обороны.

Александр Новак. Министр энергетики.

Владимир Колокольцев. Глава МВД.

Александр Козлов. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Дмитрий Патрушев. Министр сельского хозяйства.

Евгений Зиничев. Глава МЧС.

Кто пришел в правительство:

Андрей Белоусов — первый вице-премьер. Помощник президента РФ возвращается в правительство страны. В 2012—2013 годах Белоусов возглавлял министерство экономического развития, а затем перебрался в Кремль.

Дмитрий Григоренко — руководитель аппарата правительства. Григоренко был заместителем Мишустина, когда тот возглавлял Федеральную налоговую службу.

Марат Хуснуллин — вице-премьер по строительству. В недавнем прошлом, — заместитель мэра Москвы Сергея Собянина.

Алексей Оверчук — вице-премьер. Раньше работал заместителем Мишустина в Федеральной налоговой службе.

Виктория Абрамченко — вице-премьер. В правительство переходит руководитель Росреестра.

Дмитрий Чернышенко — вице-премьер по спорту. Глава «Газпром-медиа» заменит Ольгу Голодец.

Михаил Мурашко — министр здравоохранения. Ранее возглавлял Росздравнадзор.

Ольга Любимова — министр культуры. Занимала до своего назначения пост директора департамента кинематографии.

Сергей Кравцов — министр просвещения. До назначения, – глава Рособрнадзора.

Олег Матыцин — министр спорта. Бывший ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

Максим Решетников — министр экономического развития. До своего назначения — губернатор Пермского края.

Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. На этот пост он переходит из «Ростелекома», где был вице-президентом.

Валерий Фальков — министр науки. Пришёл в правительство с поста ректора Тюменского госуниверситета.

Антон Котяков — министр труда. До назначения занимал должность заместителя министра финансов РФ.

Кто ушел из правительства:

Дмитрий Козак. Вице-премьер, курировал энергетику и развитие Крыма.

Максим Акимов. Вице-премьер, отвечавший за IT, связь, транспорт и инфраструктуру, покидает правительство. 

Виталий Мутко. Вице-премьер, в последние годы отвечавший за строительство, а ранее — за спорт, уходит. Он занимал различные должности в правительстве с 2008 года. 

Ольга Голодец. Вице-премьер, ответственная туризм, культуру и спорт.

Сергей Чеботарев. Министр по делам Северного Кавказа лишился полномочий, потому что министерство упразднено. Его функции отошли к Минэкономразвития.

Ольга Васильева. Министр просвещения РФ.

Максим Орешкин. Министр экономического развития РФ переходит на работу в Кремль. Он станет помощником президента.

Вероника Скворцова. Министр здравоохранения. Возглавит Росздравнадзор.

Максим Топилин. Министр труда.

Владимир Мединский. Министр культуры к работе которого, было очень много претензий.

Михаил Котюков. Глава Министерство науки.

Константин Носков. Глава Минкомсвязи.

Александр Коновалов. Министр юстиции.

Перемены в структуре правительства:
Вместо 10 вице-премьеров осталось девять и только один первый вице-премьер. Руководство деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА будет осуществлять напрямую правительство.

 Надзор за Росимуществом перешел от Минэкономразвития к Минфину.

Источник: Портал Информер

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