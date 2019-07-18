Все парламентские партии зарегистрированы в Избиркоме Севастополя

Избирком Севастополя зарегистрировал городские списки всех парламентских партий — «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ, а также выдвинутых этими партиями кандидатов по мажоритарным округам для участия в выборах в Законодательное собрание региона второго созыва.

Не получившими статус зарегистрированных кандидатов остаются самовыдвиженцы и мажоритарщики, представляющие непарламентские партии, которые собирали подписи избирателей в поддержку своего выдвижения.

Процедуру проверки подписей Севизбирком планирует провести 18 июля с 9:30 до 18:30, после чего станет понятно, списки каких непарламентских партий будут допущены к выборам.

О дате начала проверки подписей самостоятельных кандидатов и мажоритарщиков «малых» партий пока не сообщается.