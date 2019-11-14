Все подробности бойни в колледже в Благовещенске

Утром 14 ноября студент из Благовещенска (Амурская область) пришел с охотничьим ружьем Иж-81 к зданию колледжа строительства и коммунального хозяйства, ранил нескольких человек и покончил с собой. На месте работают скорая помощь и полиция. Как сообщили в Минздраве Амурской области, уточнив, что в результате стрельбы погиб один человек и ещё трое пострадали.

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Как выяснилось, стрелок – 18-летний студент 4 курса колледжа Даниил Засорин. После того, как его выгнали из аудитории за опоздание, он вернулся с пятизарядным ружьём и открыл огонь.

Даниил Засорин

По словам однокурсников, он стрелял в спину пытавшимся убежать.

Во время бойни погиб 19-летний однокурсник стрелявшего Алексей Голубничий. Ранение в шею получил Касьян Каменец, сейчас его оперируют, его состояние характеризуют как крайне тяжелое. Ещё двоих также пострадавших госпитализировали. 17-летнего Егора Стасюка нападавший ранил в бедро, Владислав Рожков ранен в ягодицу. Всех сейчас оперируют.

После перестрелки, Засорин покончил с собой.

Сотрудница магазина, который находится через дорогу от здания колледжа сняла видео в первые минуты после начала стрельбы:

«Такая, ребята, у нас тут обстановка. Мамочки, как страшно! Сейчас на носилках выносить детей будут, кто тяжелый. Сколько человек пострадало, не знаем. У меня на работе в магазине здесь спрятали девчонку, совсем молоденькую учительницу, которую он выкинул с кабинета, в котором он первый раз выстрелил. Охрана пропустила, она забежала на пост охраны, говорит: «Вызывайте полицию!», – сообщила женщина.

Очевидцы трагедии рассказывают, что Даниил заряжал ружьё в туалете, когда туда зашёл другой парень. Злоумышленник сказал ему, – «Хочешь жить — выходи в окно». Парень тут же выпрыгнул из окна. У него перелом обеих рук и другие травмы.

Сокурсники Засорина подозревают, что в стрельбе замешана месть — Даниил знал, в кого целился.

Погибший Алексей Голубничий собирался жениться на своей девушке Дарине и планировал сделать предложение девушке в ближайшие дни.

По другим данным, над Даниилом Засориным в колледже издевалась группа парней. Один из них узнал о случившемся от бывших соучеников и из новостей.

«Хорошо, что я отчислился. Он бы меня точно убил, потому что мы его *** (матерный аналог сильно обижали) вообще», – рассказал парень.

Он также прояснил детали произошедшего со слов студента, который был в аудитории.

«Сидим, говорит, на паре. А до пары он подходит и спрашивает: ты жить, говорит, хочешь? Он говорит: ты что, с ума сошел, иди, говорит, отсюда. Потом, говорит, начинается пара, а этот залетает, хватает училку, там молодая училка. Ее, короче, выкидывает и начинает шмалять. Двоих шмальнул, а я, говорит, в окно выпрыгнул. А до этого, за день или за два, то ли избили его (Засорина), то ли что-то», – рассказал парень.

О семье Засорина известно, что отец оставил его и мать, в 2012 женщина вышла замуж второй раз. Даниил жил с матерью, отчимом и сводным братом.

Следственный комитет Российской Федерации уже возбудил уголовное дело по статье 105 УК — убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений.

Управление МВД РФ по Амурской области прокомментировало происшествие.

«К наряду ДПС ГИБДД, находящемуся на маршруте патрулирования в районе улиц Шевченко — Красноармейской, подбежал молодой человек и сообщил о том, что неизвестный устроил стрельбу в расположенном рядом колледже. Полицейские незамедлительно выдвинулись на указанный адрес.

Прибыв на место происшествия, полицейские увидели на втором этаже колледжа гражданина с оружием. Он произвел выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь.

В результате грамотных и оперативных действий сотрудников полиции злоумышленник был заблокирован в одной из аудиторий. В это время полицейские обеспечили безопасный выход студентов и преподавателей из колледжа», — сообщили в УМВД.

Власти Приамурья уже пообещали оказать помощь родным жертв трагедии в колледже.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Благовещенск криминалистов центрального аппарата для расследования стрельбы в колледже.

Сейчас со студентами работают сотрудники СК.

Источник: Портал Информер