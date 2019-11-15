Все подробности жестокого убийства маленькой девочки в Крыму (ВИДЕО)

15 ноября 2019     21
Все подробности жестокого убийства маленькой девочки в Крыму (ВИДЕО)

Следственный комитет опубликовал видео допроса отчима, который признался в убийстве своей шестилетней падчерицы в Раздольненском районе Крыма.

Подозреваемый раскрыл правоохранителям подробности того, как прятал тело девочки.

По его словам, после убийства он положил тело девочки на заднее сидение своего автомобиля и увез. При этом, в машине находился и младший сын подозреваемого. Отчим при это сказал следователям, что раскаялся в содеянном.

«Я раскаялся (в содеянном) в тот момент, когда пришел в себя и увидел, что с ней произошло», – рассказал подозреваемый.

Кроме того, СК обнародовал видео проверки показаний подозреваемого на месте преступления. На кадрах отчим показал место сокрытия тела.

«В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность отчима к совершению преступления в отношении своей малолетней падчерицы. Криминалистические исследования позволили закрепить на месте происшествия все следы преступления. В дальнейшем в ходе проведения проверки показаний на месте, подозреваемый указал место сокрытия тела», – рассказал и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев.

По его словам, в настоящее время проводятся следственные оперативные мероприятия, которые позволят полностью подтвердить вину подозреваемого.

 



Пятница, 15 ноября 2019 г. 173

Источник: Портал Информер

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