Все подробности отравления Бари Алибасова (ВИДЕО)

4 июня Бари Алибасов в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован в Москве. Врачи начали бороться за жизнь еще в машине скорой помощи. Выяснилось, что продюсер перепутал токсичное средство для промывки труб с водой и получил сильный ожог пищевода.
Врачи также рассказали, что лечение может затянуться, так как у него началась общая интоксикация, потому что жидкость всасывалась в кровь. В связи с этим сначала пациентом занялись токсикологи, а после возможно вмешательство хирургов.
6 июня продюсер Бари Алибасов, находящийся на лечении в институте Склифосовского, переписал завещание.
«Согласно документу, Бари Алибасов в случае смерти оставит недвижимость сыну, ценные бумаги и доли в инвестпроектах — жене. Кот породы канадский сфинкс по кличке Чуча будет жить с помощником Алибасова»,– цитирует Business FM Горжанкина.
Авторские права «и все, что связано с группой “На-На”», перейдет участникам коллектива Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину.
Супруга – Лидия Федосеева-Шукшина – получит землю в Подмосковье стоимостью около полумиллиона долларов. Доли в проектах мужа, которые перейдут к ней после его смерти, оцениваются в два миллиона долларов.
“Жидкость была не в стакане. Он прямо из бутылки хлебнул. Бутылка была красивая, яркая. Стояла на кухне у него в офисе. У него дома если что-то стоит у раковины, то это пьется. А на студии бутылка стояла и он решил, что это сок, хлебнул один глоток, но это был очиститель для труб и этого было достаточно”, – заявил Алибасов-младший
“Понятия не имею кто ее туда поставил — эту бутылку. Мотива не было ни у кого специально ставить”, – дополнил сын продюсера группы “На-на”.
Бари Алибасов-младший уточнил, что медики оценивают состояние его отца как стабильно тяжелое.
“Он спит, наверное, можно назвать медикаментозным сном. Потребуется дня два. Ни о какой операции речи не идет. Врачам надо посмотреть, будут ли какие-то улучшения в ближайшие дни, и уже потом будут предпринимать какие-то шаги”, – цитирует ТАСС сына продюсера.
“При сильном ожоге человек потом всю жизнь будет жидкой пищей питаться по трубочке. Там щелочь… От щелочи любая ткань разъедается и очень сильные ожоги остаются плохо заживающие. Зависит от количества — если глоток выпил, то ничего страшного и смертельного не будет. Если выпил больше, то и умереть можно”, – поведал доктор химических наук Игорь Родин.
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Источник: Портал Информер