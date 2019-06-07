Все подробности отравления Бари Алибасова (ВИДЕО)

4 июня Бари Алибасов в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован в Москве. Врачи начали бороться за жизнь еще в машине скорой помощи. Выяснилось, что продюсер перепутал токсичное средство для промывки труб с водой и получил сильный ожог пищевода.

Врачи также рассказали, что лечение может затянуться, так как у него началась общая интоксикация, потому что жидкость всасывалась в кровь. В связи с этим сначала пациентом занялись токсикологи, а после возможно вмешательство хирургов.

6 июня продюсер Бари Алибасов, находящийся на лечении в институте Склифосовского, переписал завещание.

«Согласно документу, Бари Алибасов в случае смерти оставит недвижимость сыну, ценные бумаги и доли в инвестпроектах — жене. Кот породы канадский сфинкс по кличке Чуча будет жить с помощником Алибасова»,– цитирует Business FM Горжанкина.

Авторские права «и все, что связано с группой “На-На”», перейдет участникам коллектива Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину.

Супруга – Лидия Федосеева-Шукшина – получит землю в Подмосковье стоимостью около полумиллиона долларов. Доли в проектах мужа, которые перейдут к ней после его смерти, оцениваются в два миллиона долларов.