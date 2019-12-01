Все признаки указывают о намечающемся в Крыму серьёзном землетрясении

1 декабря 2019     18
Все признаки указывают о намечающемся в Крыму серьёзном землетрясении

В социальных сетях, жители Крыма и побережья Азовского моря утверждают, что с уровнем воды в Крыму несколько дней творится что–то непонятное – море то уходит на сто и более метров, то снова затапливает берег, на что у академиков, как всегда, заготовлена тысяча объяснений.


Однако жители крымских курортов на Азовском море жалуются на нашествие медуз – они заполонили побережье в воде и на суше.

Фото и видео с пляжей люди выкладывают в соцсетях и отмечают, что из-за выброшенных на берег медуз повсюду стоит запах тухлой рыбы.



Конечно же, и про медуз у академиков есть объяснение, первое из которых шторм. Однако Медузы – это живые существа, они реагируют на электрические поля, на давление и на инфразвук, поэтому перед штормом уматывают далеко в море.Второе объяснение академиков – это повышение солености воды, которое медуз убивает. Объяснение, в принципе, совершенно правильное, если речь идет о августе, когда море слегка высыхает.
Но в ноябре для высыхания целого моря как–то холодновато. А между тем есть такая наука, которая называется сейсмобиология.

И этой наукой, в частности, установлено, что медузы реагируют на инфразвук с частотой порядка 10 Гц, а так же на изменения в электрических полях. Как следствие медуза начинает плыть туда, где разность потенциалов поменьше и тельце жалит не так сильно.

Отсюда можно думать, что в Черном/Азовском море что–то не так с разностью потенциалов и там намечается сейсмическое событие, эпицентра которого медузы и избегают.

Сказать, что оно произойдет с гарантией 100% ориентируясь только на медуз нельзя.
Так, например, в мае 2015 года на пляжах Таиланда медузы выбрасывались на берег россыпями и местные жители стали говорить о скором землетрясении.

Чтобы успокоить людей на место приехали академики и сказали тёмным деревенским парням, что все это глупые суеверия.

Однако, спустя несколько дней весь регион от Непала до Камбоджи стало шатать с силой до М8.0 и академики спешно уехали.
Тем не менее, так бывает не всегда. Но, как все мы знаем, уже отметились Албания и Греция, так что теперь по логике должно потрясти где–то в районе Турции И на этом фоне в Черном/Азовском море начинают странно вести себя ещё и медузы.

Это заставляет думать о намечающемся в Крыму о серьезном землетрясении, так что следим за развитием событий.



Воскресенье, 1 декабря 2019 г. 2913

Источник: Портал Информер

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