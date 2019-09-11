Все скандалы, нарушения и расследования в день выборов депутатов Заксобрания Севастополя

Утро 8 сентября в Севастополе началось весело и креативно. Герой наших репортажей, политический неудачник Михаил Паутов, ныне опять работающий на СТВ, решил жестко потроллить команду Чалого.К сожалению, Паутов напрочь лишен какого-либо креатива, поэтому он не смог придумать ничего более интересного, чем обвинить чаловцев в работе с Алексеем Навальным.

Для этого он ворвался в медиацентр, расположенный на площади Нахимова, 1, и начал голосить об организации «Голос» и «сторонниках Навального», которые свили гнездо американского империализма в самом центре исторического Севастополя.

В ответ обслуживающий персонал команды Чалого вызвал полицию, попутно сообщив незадачливому Паутову, что медиацентр — это частная территория, вовсе не предназначенная для посещения ее всякими журналистами, пусть даже из городских телеканалов.Скандал, который обещал стать темой дня, после взаимных обвинений и угроз подачи исковых заявлений в суд, очень быстро угас. Чаловцы открестились от связей с Навальным, а их оппоненты никаких доказательств связей с Навальным так и не предоставили.

В следующий раз в атаку пошли уже чаловские пропагандисты. Обнаружив на избирательных участках стройные ряды военнослужащих, они начали истеричную кампанию на тему того, как военнослужащие ЧФ РФ выбирают будущее города вместо гражданских севастопольцев.

Военные чины ЧФ отвечали на эти обвинения кратко и лаконично, указывая на то, что Севастополь – это база ЧФ РФ, наличие военнослужащих на избирательных участках обусловлено именно этим фактом.

Впрочем, и этот скандал утих сам собой. Когда чаловцы узнали о предварительных итогах выборов, а они оказались более чем благосклонными к команде Чалого, быстро свернули тему голосующих военнослужащих.

Да оно и понятно, ведь одно дело, когда стройные ряды военных моряков голосуют за твоих политических противников, совсем другое – когда за тебя и твоих товарищей.Следующий скандал затеяли опять же чаловцы, которые узрели возле избирательных участков странных граждан в желтых кепках и с флаерами. Тут же появилась информация и о том, что по флаерам можно продать свой голос зарублей.

Не вынеся такого ценового демпинга, чаловские журналисты буквально атаковали главу Избиркома Севастополя Сергея Даниленко, требуя принять меры против граждан в желтых кепках. Тот же вяло отнекивался, сначала заявив, что эти граждане занимаются проведением социологического опроса, а затем и вовсе сказал, что он ничего не знает об их происхождении и отправил возмущенных чаловцев в правоохранительные органы.

Этот скандал утих, точно так же, как и предыдущий, и по той же причине. И в этом также нет ничего удивительного. Когда выяснилось, что представители команды Чалого на выборах побеждают, о странных людях в желтых кепках очень быстро забыли.

Наконец, самый крупный скандал разразился на третьем избирательном округе. Депутат Горелов пришел на участок, чтобы отдать голос за самого себя. Но бдительные члены комиссии давать бюллетень Горелову отказались, ибо, как выяснилось, он постоянно зарегистрирован в Краснодарском крае и относится к числу понаехавших в наш славный город, а вовсе не к настоящим севастопольцам, за счастье и благополучие которых он так борется.

Депутат Горелов

Источник: Портал Информер