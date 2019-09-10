Вся надежда на Михаила Развожаева! Что происходит в детском саду № 88?

Все лучшее – детям! Это лозунг, который так любят произносить с трибун представители исполнительной и законодательной власти, но за ним не следует ровным счетом ничего.

Родители воспитанников ГБДОУ г. Севастополь «Детский сад № 88» с поэтическим называем «Радуга» уже не ждут никаких радужных перемен в жизни. На протяжении нескольких лет они пишут жалобы и обращения в различные инстанции – от местных депутатов до департамента образования, но все они «ложатся под сукно».Остаются незамеченными и интернет-обращения к чиновникам, которые взяли моду реагировать только на комментарии в социальных сетях.

Условия, которые сейчас созданы в детском саду № 88, хуже тех, которые были в послевоенный период у советских детей.

Сырость и черный грибок, гнилые деревянные рамы с разбитыми стеклами. В санузлах – антисанитария и разруха. На детских площадках установлено травмоопасное игровое оборудование (ржавое и неисправное), присутствуют автомобильные шины, оборудование которыми детских площадок запрещено. От этого безобразия хочется плакать всем здравомыслящим людям, но только не ответственным чиновникам.

Кстати, реакция департамента образования на очередное и публичное обращение последовала: «Мы заменим стекла в окнах». Действительно, это кардинальным образом спасет ситуацию в этом «убитом» детском саду, где не хватает ни государственных денег, ни воли и желания руководства навести порядок.

Пока администрация детского сада меняет стекла в окнах, СРОО «Севастопольские мамы» обратилась в прокуратуру Севастополя и Роспотребнадзор с требованием проведения проверки.

В настоящее время ответственные родители готовят к руководству ГБДОУ г.Севастополь «Детский сад №88» и департаменту образования иск о защите прав потребителей, поскольку условия, за которые родители платят деньги, не только не соответствуют обозначенным в договоре требованиям, но и расходятся со здравым человеческим смыслом.

«ИНФОРМЕР» уверен в том, что врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, заинтересованный в решении сложных вопросов в регионе, сможет помочь детскому саду №88 с ярким названием «Радуга».





Вторник, 10 сентября 2019 г. 293

Источник: Портал Информер