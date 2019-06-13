Всё, что вам нужно знать о договорных отношениях

Договорные отношения – повседневная практика, с которой сталкивался хоть раз в жизни почти каждый из нас. И в настоящее время значение договора возрастает все больше. Вся хозяйственная деятельность предприятий, взаимоотношения между гражданами опосредуются различными договорами. Договоры заключаются и при получении в пользование помещения на основе договора аренды, приобретении товаров для продажи на основе договора поставки, при реализации их населению посредством заключения договоров купли-продажи, при открытии счетов в банке, заключении договоров на расчетно-кассовое обслуживание, при покупке товаров в розничной сети, использовании коммунальных услуг и прочее. Данная статья должна раскрыть основные принципы и правила работы с договорами.

Гражданско-правовой договор является одной из наиболее древних правовых конструкций в обязательственных отношениях. Раньше договора в истории складывавшегося обязательственного права появились только деликты. В течение длительного времени деликты, а затем и договоры были единственными признаваемыми государством основаниями возникновения обязательств. Договоры создавались с учетом согласованной воли сторон, либо использовались договорные модели, предложенные законодателем.

В случае неудовлетворенности предоставленными нам услугами, обязательства которыми мы, как Взыскатели, обосновываем свои требования, возникают из оснований, установленных статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой основанием возникновения гражданских прав и обязанностей, в частности, являются договоры и другие сделки.

Договор – центральный и важнейший институт гражданского права, который используется во всех сферах предпринимательства и обслуживает разнообразные имущественные и личные потребности граждан. Действующее гражданское законодательство, отражая процесс заключения и исполнения договора, употребляет термин «договор» в трех значениях: как основание возникновения договорных обязательств (договор – сделка), как возникшие из договора обязательства его участников (договор – обязательство) и как письменное выражение соглашения сторон (договор – документ).

В данной статье договор рассматривается преимущественно в первом его значении.



Договор как сделка – это соглашение двух или более сторон, направленное на установление гражданских прав и обязанностей или их изменение и прекращение (ст. 420 ГК). Отсюда следует, что участниками договора могут быть только субъекты гражданского права, наделенные дееспособностью и выражающие свою волю, а сам договор предполагает свободу и самостоятельность его сторон. Там, где такой свободы нет, договор возможен, однако, его эффективность резко снижается.

Юридические преимущества договорной формы взаимоотношений проявляются в ее универсальности, простоте и гибкости. Договор может быть заключен в любой форме, причем и между отсутствующими контрагентами (путем переписки) или через представителя. Первоначальные условия договора могут быть в дальнейшем изменены и дополнены сторонами, их права могут быть установлены в интересах третьих лиц, которые в процедуре заключения договора не участвовали, или уступлены затем третьим лицам. Все это делает договор незаменимым инструментом рынка.

Следует отметить следующие основные задачи (функции) гражданско-правового договора.

Во-первых, договор является формой установления хозяйственных связей между участниками экономического оборота и основанием возникновения их взаимных обязанностей и прав. Договор наполняет эти связи конкретным содержанием, должен обеспечивать их практическую реализацию и ответственность за исполнение принятых обязательств.

Во-вторых, договор позволяет его участникам определить и согласовать их взаимные права и обязанности с учетом как потребностей рынка, так и индивидуальных запросов и возможностей каждого из контрагентов. Эта функция договора представляется особо важной, поскольку она обеспечивает обслуживание договором общественных нужд и потребностей. Практическое осуществление этой функции договора предполагает наличие необходимой свободы (диспозитивности) в законодательной регламентации условий договора и предоставление его участникам права самостоятельно определять условия договора в рамках общих предписаний закона.

В-третьих , заключение договора создает для сторон важные правовые гарантии. Это выражается в том, что договор подлежит обязательному исполнению (ст. 425 ГК), одностороннее изменение его условий допускается только в определенных случаях и лишь по решению суда (ст. 450 ГК), а нарушение принятых по договору обязательств влечет обязанность возместить причиненные этим убытки (ст. 15, 393 ГК).

Стороны могут предусмотреть в договоре и другие правовые средства обеспечения его исполнения: условие о неустойке, поручительство, гарантию и др. Сопутствующий договору механизм имущественной ответственности дополняется правом расторгнуть договор при его существенном нарушении контрагентом (ст. 450 ГК РФ).

Договор применяется не только в сфере имущественных отношений, основанных на использовании товарно-денежных категорий (такие договоры именуются товарными), но также для регламентации организационных отношений, когда договор направлен преимущественно на формирование последующих имущественных связей участников договора или их нижестоящих структур и определение основных условий таких связей (так называемые организационные или рамочные договоры).

Гражданско-правовой договор по общему правилу может быть заключен в любой форме, предусмотренной для сделок. Соответственно, договор может быть выражен в вербальной форме (устной, простой письменной, квалифицированной письменной), в форме совершения действий и в форме молчания.

При этом при заключении договора следует помнить, что существуют нормы права, которые по желанию сторон могут быть изменены договором (диспозитивные нормы) и которые не могут быть изменены (императивные нормы).

По общим правилам, если в договоре не согласованы все существенные условия и (или) под ним стоит подпись неуполномоченного лица, встает вопрос о незаключенности (недействительности) договора. То есть, сама сделка не влечет за собой правовых последствий, стороны возвращаются в исходное состояние – все полученное по незаключенной сделке возвращается первоначальному владельцу (ст. 167 ГК РФ).

Общие правила действительности

Договор будет считаться заключенным при соблюдении правил, установленных ГК РФ (п. 1 ст. 432, п. 3 ст. 154 ГК РФ):

при заключении соблюдена установленная законом форма;

стороны согласовали существенные условия;

договор выражает истинную волю сторон.

Закон прямо указывает, когда несоблюдение письменной формы однозначно влечет за собой недействительность договора (п. 2 ст. 162 ГК РФ):

залог (ст. 339 ГК РФ);

продажа недвижимости (ст. 550 ГК РФ);

продажа предприятия (п. 1 ст. 560 ГК РФ);

аренда зданий и сооружений (п. 1 ст. 651 ГК РФ);

аренда предприятия (п. 1 ст. 658 ГК РФ);

доверительное управление недвижимостью (п. 2 ст. 1017 ГК РФ);

кредит (ст. 820 ГК РФ);

коммерческая концессии (п. 1 ст. 1028 ГК РФ);

продажа недвижимости (ст. 550 ГК РФ);

доверительное управление (п. 3 ст. 1017 ГК РФ);

страхование (п. 1 ст. 940 ГК РФ);

заключение договора банковского счета (п. 2 ст. 836 ГК РФ).

Также несоблюдение требования об обязательном нотариальном удостоверении влечет за собой его ничтожность (п. 3 ст. 163 ГК РФ).

Если договор подлежит государственной регистрации, то он считается заключенным с момента такой регистрации (п. 3 ст. 433 ГК РФ), в частности:

продажа предприятия (п. 3 ст. 560 ГК РФ);

аренда зданий или сооружений на срок не менее одного года (п. 2 ст. 651 ГК РФ);

аренда предприятия (п. 2 ст. 658 ГК РФ);

ипотека (п. 2 ст. 10 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»).

При этом сторона незарегистрированного договора, который по прямому указанию закона подлежит регистрации, не имеет права на этом основании ссылаться на его незаключенность (п. 3 Обзора судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными, приложение к информационному письму Президиума ВАС РФ от 25.02.14 № 165).

Важно, что такой договор не создает прав и обязанностей для третьих лиц, не влияет на права и интересы третьих лиц, которые не знали как о заключении договора, так и о его условиях.

Однако если договор не был зарегистрирован по вине одной из сторон, то другая сторона вправе просить суд:

принудить другую сторону к проведению процедуры регистрации (п. 2 ст. 165 ГК РФ) ИЛИ

о возврате имущества в связи с незаключенностью договора (п. 2 ст. 167 ГК РФ).

Существенные условия договора

При отсутствии хотя бы одного существенного условия договор признается незаключенным, при этом существенными условиями считаются (ст. 432 ГК РФ):

условие о предмете договора;

условия, которые прямо названы законами или иными нормативно-правовыми актами существенными или необходимыми для договоров данного вида;

все условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто согласие.

В частности, при заключении договора возмездного оказания услуг существенными являются условия о предмете и цене, действиях или деятельности исполнителя. При отсутствии этих условий договор не может считаться заключенным — по общему правилу. В то же время суд при оценке договора может исходить из данных о переговорах, из переписки, из практики взаимоотношений сторон, а также их поведения и т. п. (на что указал в свое время президиум ВАС России в информационном письме от 29.09.99 № 48).

При этом существенные условия не обязательно должны быть сформулированы в едином документе.

Если, к примеру, в договоре отсутствует условие о сроке, то оно может быть установлено на основании, например, графика работ. Наличие такого документа, скорее всего, убедит суд в согласованности срока.

Отсутствие согласованного условия о сроках оказания услуг само по себе не влечет за собой признание договора незаключенным (п. 8 Обзора судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными, приложение к информационному письму Президиума ВАС РФ от 25.02.14 № 165).

Суд также может признать договор, в котором содержатся не все существенные условия, заключенным в исполненной части. Основания так полагать дает судебная практика: договор не содержал условия о количестве, но поставка была осуществлена и частично оплачена. ВАС России счел доказанным факт совершения разовых сделок, удовлетворил требование о признании договора незаключенным и взыскал долг, признав уже исполненное по договору разовыми сделками купли-продажи (определение от 04.08.09 № ВАС-9801/09).

Если, к примеру, сторона не возражает относительно формально незаключенного договора до предъявления иска о взыскании долга, то это в глазах судей может свидетельствовать о согласованности действий и заключенности договора (постановление ФАС Уральского округа от 27.10.10 № Ф09-8842/10-С3).

Требование к оферте и акцепту

В условиях временного цейтнота часто о важных моментах сделки договариваются устно и сразу переходят к исполнению. К примеру, по результатам телефонных переговоров поставщик:

сразу производит поставку

ИЛИ

выставляет счет на оплату.

Если поставка произведена сразу, то многое будет зависеть от принятия или непринятия товара. Если покупатель не принял товар, то в отсутствие каких бы то ни было документов (хотя бы проекта договора или, что предпочтительнее, оплаченного счета), суд сочтет договор незаключенным.

Если же счет был выставлен и оплачен, то у суда будут основания полагать, что оплата счета — это принятие направленной оферты, т. е. совершение действий, свидетельствующих о заключении договора (п. 1 ст. 433 ГК РФ, п. 3 ст. 434, ст. 438 ГК РФ).

По общему правилу, оферта должна быть составлена в письменной форме, подписана уполномоченным лицом и содержать:

предложение, которое достаточно определенно выражает намерение лица заключить договор;

существенные условия договора;

срок для акцепта, и действия должны быть совершены в пределах этого срока.

Исходя из этого, чтобы счет был признан офертой, в нем должны содержаться:

предложение оплатить работы (услуги) по цене, указанной в счете;

полное наименование и количество поставляемых товаров, срок поставки, т. е. существенные условия договора поставки;

срок оплаты;

подпись уполномоченного лица.

И, если отправке счета предшествовали переговоры и тем более обмен документами, то все

эти факты в совокупности плюс оплата счета убедят суд в том, что:

стороны договорились обо всех существенных условиях;

оплата счета — это акцепт;

договор заключен на условиях, указанных в счете на оплату;

письменная форма договора соблюдена.

Какие действия считаются конклюдентными

Конклюдентными действиями, то есть, действиями, которые выражают волю лица установить правоотношение (например, совершить сделку), но не в форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, принято считать, в частности:

внесение аванса;

начало производства работ после получения проекта договора;

оформление товарно-транспортных накладных;

передача технического задания и проектной документации;

поставка товара, выполнение работ, оказание услуг;

фактическое принятие товаров, работ и услуг и (или) их оплата.

Считается ли конклюдентным действием молчание? Да, но при условии, что оно предусмотрено законом, обычаем делового оборота либо вытекает из прежних отношений сторон (п. 2 ст. 438 ГК РФ).

Если форма акцепта прямо оговорена, то применение конклюдентных действий невозможно, т. е. к примеру, если в договоре указано, что начало работ оформляется дополнительным соглашением, то допуск специалистов на территорию заказчика не рассматривается в качестве конклюдентных действий.

Если договор заключается путем направления оферты и совершения конклюдентных действий, то сложно убедить суд в том, что на самом деле хотели стороны. Для предотвращения таких ситуаций следует в акцепте четко прописывать не только конкретные действия, но и срок акцепта (п. 2 ст. 438 ГК РФ).

Если действия лица, получившего оферту, отличаются от условий обязательства, содержащихся в оферте, то акцепта не возникает и договор нельзя считать заключенным.

Распространенный пример: оплата поставленного товара по цене ниже, чем указано в оферте.

Кроме того, нельзя заключать договор путем конклюдентных действий с обеих сторон, поскольку это будет устный договор, а сделки между юридическими лицами должны заключаться только письменно (п. 1 ст. 161 ГК РФ). Впрочем, если стороны все же исполнили такую договоренность, то их действия могут рассматриваться как фактически совершенные разовые сделки.

Если на договоре нет подписи

Отсутствие в договоре подписи – это фактически приговор, то есть несоблюдение письменной формы (п. 1 ст. 160, п. 2 ст. 434 ГК РФ).

Судебная практика приравнивает к отсутствию подписи вынесение подписей сторон на отдельный лист, а также отсутствие подписи одной стороны на экземпляре договора другой стороны.

Что до договора, подписанного неуполномоченным лицом, то он может быть признан незаключенным при определенных обстоятельствах (ст. 183 ГК РФ):

если сделка впоследствии не будет одобрена уполномоченным лицом. В такой ситуации другая сторона может потребовать от неуполномоченного лица исполнения сделки или возмещения убытков;

если другая сторона сделает заявление об отказе от такой сделки до ее одобрения. Это возможно, если при совершении сделки эта сторона не знала или не должна была знать об отсутствии полномочий лица, совершающего сделку, либо об их превышении.

Так, если договор подписало не то лицо, которое указано в самом договоре, при этом:

лицо неуполномоченное;

сделка впоследствии не одобрена,

то другая сторона может отказаться от договора (или, как вариант, он будет считаться заключенным с лицом, которое его подписало).

Если договор подписало не то лицо, которое было указано в преамбуле, но было уполномочено на подписание, то договор считается заключенным с представляемым.

Если лицо, подписавшее договор, утверждает, что подпись проставлена не им, то этого одного заявления не достаточно для того, чтобы договор был признан незаключенным или ничтожным (данный вывод может быть сделан на основании соответствующей экспертизы).

Принимает ли во внимание суд электронную переписку?

При решении вопроса о том, был ли заключен договор или он заключен не был, суды исследуют, в том числе и электронную переписку между контрагентами, принимая в качестве доказательств не только документы, заверенные электронной подписью, но и электронную переписку, если между сторонами существует соглашение по данному условию.

Если же договоренность нигде не зафиксирована, то суды вправе не принимать к рассмотрению в качестве доказательств электронные документы. Впрочем, такое разъяснение было дано ВАС России довольно давно, еще в 1994 году, так что в настоящее время суды все чаще этим правом не пользуются. К примеру, суды принимают в качестве доказательств совокупность переданных по электронной почте документов, имеющих подпись и печать, а также конклюдентные действия (оплата счета, фактическое выполнение работ), но в любом случае должны быть доказательства того, что направленные по электронной почте документы исходят именно от сторон договора (п. 2 ст. 434 ГК РФ).

Фактические договорные отношения

Обязательства могут возникнуть не только из договора или вследствие причинения вреда, но и из иных оснований, указанных в ГК РФ (подп. 8 п. 1 ст. 8, п. 2 ст. 307 ГК РФ), а фактические договорные отношения – это как раз и есть основание для возникновения обязательств.

Ставить вопрос о незаключенности договора по мотиву несогласованности существенных условий можно лишь до начала исполнения, поскольку несогласованность влечет за собой невозможность исполнения. Фактически исполненный договор нельзя признать незаключенным.

Предмет договора и определяется как раз для того, чтобы в отношениях не было неопределенности, а если договор исполняется, то неопределенность отсутствует.

Одобрение договора или начало исполнения договора, а также встречное исполнение может свидетельствовать о наличии фактических договорных отношений. Начало исполнения договора подтверждают, в частности подписание:

актов приемки-передачи;

отгрузочных документов;

доверенностей на получение товара;

платежных и иных документов.

Применительно к аренде : если в договоре четко не обозначена арендуемая вещь, но фактически она была передана арендатору, и спора об исполнении обязанности по передаче объекта не возникало, то нет оснований для того чтобы оспаривать этот договор по мотиву неопределенности объекта аренды (п. 15 постановления Пленума ВАС России от 17.11.11 № 73).

Применительно к подряду : если до приемки результатов работ не возникало споров по поводу отсутствия в нем существенных условий, то есть все основания полагать, что между сторонами сложились фактические договорные отношения.

Таким образом, наличие договора увеличивает шансы на защиту своих интересов или, в случае их нарушения, на то, что суд признает договор заключенным исходя из конкретных обстоятельств и их оценки, с учетом совокупности доказательств, подтверждающих волю сторон на заключение договора и сам факт его исполнения. В то же время, отсутствие фиксированных условий гражданско-правовых отношений в простой письменной форме в случае спора лишает сторону права для подтверждения условий договора и, соответственно установления ответственности за его нарушение или неисполнение.

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