Второе дыхание: как изменился вокзал Севастополя после запуска поездов в Крым (ВИДЕО, ФОТО)

26 декабря прошлого года в 9 часов 25 минут на вокзал Севастополя прибыл первый пассажирский поезд с материковой части России. На перроне его встречали несколько сотен человек.

Первых гостей приветствовали представители городских властей и местные жители.

Глава Крыма Сергей Аксёнов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и глава Ростуризма Зарина Догузова поприветствовали на вокзале Симферополя первый прибывший в Крым через мост поезд «Таврия» и продолжили на нем путь до Севастополя, чтобы лично оценить пассажирский состав.

«Событие эпохальное, на самом деле, и те решения, которые наш президент принял, и строители, которые исполнили эту мечту крымчан и, я думаю, всех россиян, заслуживают огромного уважения. Сегодня крымчане, вы видите, встречают (первый поезд) с хорошим настроением с утра, и многие, на самом деле, встречают даже не пассажиров, а поезд – настолько это сегодня ожидаемое событие для Республики Крым», – сказал перед отправлением Сергей Аксёнов.

Он сообщил, что заранее договорился с Михаилом Развожаевым и Зариной Догузовой о поездке на «Таврии» в Севастополь.

«Мы едем вместе сегодня, посмотрим, как в поезде кормят и так далее», – добавил глава Крыма.

Аксёнов отметил, что прибытие первого поезда с материка оживило вокзал крымской столицы.

«Мы уже пять лет не помнили, когда было такое движение на вокзале, особенно в такое время. Поэтому для нас, без преувеличения сказать, историческое событие. Слышите, даже ура кричат? Это все не постановочное, коллеги, мы не договаривались, честное слово», — рассказал Аксенов.

К возобновлению железнодорожного сообщения на вокзале Севастополя установили ограждения, вынесли в отдельный павильон пункт досмотра для удобства пассажиров, провели ремонт помещений и фасада здания.«Все работы по подготовке завершены. На вокзале смонтирован коридор безопасности по стандартам транспортной безопасности. Свободно пройти на территорию вокзала можно будет только через специально организованный пункт доступа. Предварительно надо будет пройти через коридор безопасности и досмотр личных вещей.

, – отчитался Денис Солодовников на заседании,

Как вокзал выглядит сегодня — смотрите репортаж «ИНФОРМЕРа».

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Оператором вокзала, построенного в 1950 году на месте разрушенного в годы войны, является «Крымская железная дорога», РЖД не хотят работать на территории полуострова из-за санкции. Поезда частного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». Платформы вокзала Севастополя, спуски с железнодорожного моста теперь перекрыты.

Запуск прямых поездов из Севастополя в Москву стартует в апреле . Данную информацию подтвердил министр транспорта Евгений Дитрих.

Источник: Портал Информер