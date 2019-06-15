Выбирай самого привлекательного политика-мужчину в Севастополе

15 июня 2019     27
Выбирай самого привлекательного политика-мужчину в Севастополе

На страницах зарегистрированного СМИ “ИНФОРМЕР” стартовало голосование. Мы предлагаем читателям принять в нём активное участие и выбрать самого сексуального политика – мужчину, который не только блещет умом, но и разбивает сердца севастопольских дам. Ведь таковых в городе немало!

Одни сражают слабый пол бархатным голосом, другие – стильными костюмами…

Их образ, что называется “все лучшее и сразу”.

Итоги голосования подведем 1 сентября 2019 года. А пока выбирайте и голосуйте за самого привлекательного и красивого политика – мужчину Севастополя.

Предлагается отдать голос за:

1. Антона Тицкого;
2. Михаила Брицына;
3. Александра Брыжака;
4. Романа Кияшко;
5. Вадима Колесниченко;
6. Евгения Дубовика;
7. Илью Журавлёва;
8. Александра Кулагина;
9. Игоря Валиса;
10. Сергея Бинали;
11. Михаила Чалого;
12. Дмитрия Голикова;
13. Сергея Михайлюка;
14. Дмитрия Белогоровцева;
15. Евгения Мангула;
16. Артёма Мальцева;
17. Алексея Ярусова;
18. Алексея Слаповского;
19. Вячеслава Камзолова;
20. Олега Гасанова.

Переходите по ссылке и голосуйте! 

Встройте “ИНФОРМЕР” в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Севастопольским садоводам будут показывать кино бесплатно
Севастопольским садоводам будут показывать кино бесплатно

Севастопольское отделение Союза садоводов России запустило проект бесплатных кинопоказов в дачных кооперативах. Массовые сеансы будут проходить по субботам. К выбору …


Доллару объявили войну
Доллару объявили войну

13 июня Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по вопросу отказа от расчета в долларах. Об этом сообщили в …


В Крыму двоих детей чуть не унесло в открытое море
В Крыму двоих детей чуть не унесло в открытое море

Спасатели помогли двум ребятам 2010 года рождения, которых уносило в море на надувном матрасе, сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым …


Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику
Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику

Первый этап инженерной подготовки территории экотехнопарка «Шиес» завершен в полном соответствии с планом. Об этом сообщается на официальном сайте проекта. …


КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента и досрочных выборах
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента и досрочных выборах

Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Об этом в субботу, 15 июня, заявил председатель …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты