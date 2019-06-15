Выбирай самого привлекательного политика-мужчину в Севастополе

Одни сражают слабый пол бархатным голосом, другие – стильными костюмами…
Их образ, что называется “все лучшее и сразу”.
Предлагается отдать голос за:
1. Антона Тицкого;
2. Михаила Брицына;
3. Александра Брыжака;
4. Романа Кияшко;
5. Вадима Колесниченко;
6. Евгения Дубовика;
7. Илью Журавлёва;
8. Александра Кулагина;
9. Игоря Валиса;
10. Сергея Бинали;
11. Михаила Чалого;
12. Дмитрия Голикова;
13. Сергея Михайлюка;
14. Дмитрия Белогоровцева;
15. Евгения Мангула;
16. Артёма Мальцева;
17. Алексея Ярусова;
18. Алексея Слаповского;
19. Вячеслава Камзолова;
20. Олега Гасанова.
Переходите по ссылке и голосуйте!
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Источник: Портал Информер