Выбирай самого привлекательного политика-мужчину в Севастополе

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Итоги голосования подведем 1 сентября 2019 года. А пока выбирайте и голосуйте за самого привлекательного и красивого политика – мужчину Севастополя.

Их образ, что называется “все лучшее и сразу”.

страницах зарегистрированного СМИ “ИНФОРМЕР”. Мы предлагаем читателям принять в нём активное участие и выбрать самого сексуального политика – мужчину, который не только блещет умом, но и разбивает сердца севастопольских дам. Ведь таковых в городе немало!

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