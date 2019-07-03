Выбирай сексуального политика Севастополя, не стесняйся!

Читатели «ИНФОРМЕРа», торопитесь, выбирайте самого привлекательного и сексуального севастопольского политика, который не только блещет умом, но и разбивает сердца дам.

Таковых в городе немало! Одни сражают слабый пол бархатным голосом, другие — стильными костюмами… Их образ, что называется «все лучшее и сразу».

Лидирует депутат Заксобрания Севастополя Илья Журавлёв. Его поддержали 512 читателей “ИНФОРМЕРа”.

На втором месте – депутат Нахимовского муниципального округа Александр Брыжак. За него отдали свой голос 511 человек.

На третьем – депутат Нахимовского муниципального округа Вячеслав Камзолов. Он нравится 379 респондентам.

Плетётся в хвосте депутат Законодательного собрания Севастополя Александр Кулагин. За парламентария проголосовали 58 человек. Скорее всего, вынуждены были поддержать родственники, соседи по лестничной площадке и севастопольские бабушки, которые влюблены в улыбку Кулагина.

Голосуйте, не стесняйтесь, мужчины оценят вашу решительность.