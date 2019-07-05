Выборы в Севастополе — не повод для нашествия в город политических лилипутов и дешёвых клоунов

В городе громыхнуло… Севастопольцы подумали – гроза приближается.

Потом принюхались – пахнет то не грозой!

Присмотрелись – оба на!.., а это, оказывается на проспекте Нахимова, 1 – рванули фекальные трубы.

В разные стороны полетели куски кафельной плитки, части унитаза, жидкие и твёрдые анализы, группа мужчин и рулон туалетной бумаги. Одному мужчине аж штаны порвало – так грохнуло!

На огрызке рулона продуктами пищеварения было написано политическое заявление, под названием «Севастополь – за отставку губернатора», подписанное Кулагиным, Гореловым, Мишиным и Комеловым.

С чего эти самые Кулагин, Мишин, Горелов и Комелов решили, что они – это Севастополь, вероятно, знает только унитаз на Нахимова 1.

С чего эти самые Кулагин, Мишин, Горелов и Комелов решили, что они политики – знает только расколотый сливной бачок от этого унитаза.

Но сам продукт заявления – это нечто вообще шедевральное!

Ознакомимся с этим шедевром политической мысли группы лилипутов, от лица которых данное послание «на гвоздь в сортире» зачитал некий Осташко.

Представляющий…, а чёрт его знает, кого он представляющий!.., может быть – и самого…

Итак:

«…Мы, представители городского сообщества Севастополя, выражающие интересы различных политических сил, общественных организаций и социальных групп города, делаем политическое заявление о необходимости немедленной отставки действующего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова…».

Сразу вношу встречное предложение, а именно: «Мы, а именно: Николай Жаров, мой котяра Котофеич, кореш котяры Мурзик из восьмой квартиры и тётя Валя из квартиры номер шесть делаем запрос на хутор имени Пятницкого, а проще говоря – «на дурочку», с требованием провести медицинское освидетельствование на предмет психического здоровья Кулагин, Мишина, Горелова и Комелова что-то там заявляющих от лица ВСЕГО Севастополя и ВСЕХ его жителей. Подсказываем докторам возможный диагноз – обуявшая мужчин коллективная мания величия».

Потому что только сумасшедшие могут обвинять кого угодно и в чём угодно БЕЗ ЕДИНОГО факта, установленного следствием и доказанного в суде для вынесения «обвинения», а именно: «Данное заявление обусловлено трехлетней политикой главы городской исполнительной власти по систематическому разрушению экономических, социальных, культурных и иных основ города Севастополя. Деятельностью г-на Овсянникова городу нанесен непоправимый ущерб, вытекающий из целого ряда негативных событий в городе, связанных с его политикой и деяниями, в том числе: игнорирование интересов города при осуществлении градостроительной деятельности, нанесение экологического ущерба и ущерба культурному наследию города, создание невыносимых условий для осуществления предпринимательской деятельности, невыполнение федеральной целевой программы и др. …».

В этом абзаце – одно сплошное оскорбление, порочащее честь и достоинство действующего губернатора города, выбранного севастопольцами на данную должность. А, значит, – и прямое оскорбление тысяч жителей города!

В том числе – и меня, Николая Жарова, голосовавшего за Овсянникова.

И мне совершенно по барабану мнение этих ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИЛИПУТОВ. Пусть они хоть в плавках свои заявления прилюдно зачитывают.

Но не по барабану – действующему законодательству Российской Федерации.

Если “на дурочке” определят, что подписанты этого пасквиля на губернатора города в здравом уме – тогда это заявление можно будет брать за основу в исковом заявление о привлечении их по соответствующим статьям законов РФ о публичном оскорблении официального государственного лица в особо циничной форме.

Если же «на дурочке» убедятся, что ЛИЛИПУТЫ реально не в своём уме – тогда их надо изолировать от общества и принудительно лечить.

Какова сумма ущерба городу «от Д.Овсянникова» и в чём она выражена, а, Кулагин?

Какие разрушения экономические, социальные, культурные и иные – где и когда – нанёс городу Д.Овсянников, а, Мишин?

Какие интересы города проигнорировал Д.Овсянников, а, Горелов?

Кому и где созданы невыносимые условия предпринимательской деятельности, а, Комелов?

Подписанты не привели ни одного факта.

Почему?

Потому что таковых – в их «изложении» – нет.

А есть словесная пачкотня государственного человека, как от черноротых портовых шлюх. И это поведение мужчин?! Стали в кучку «мужественно» перед микрофоном и… жидко пукнули хором.

Нет, это поведение дешёвых сплетников, а именно:

«Мы уверены, что политика г-на Овсянникова вытекает не из недомыслия или безалаберности. Есть все основания считать, что все его деяния обусловлены конкретными интересами и вполне обоснованными мотивами. Данные интересы и мотивы напрямую противоречат интересам нашего города, его настоящему и будущему. Все вышесказанное заставляет нас заявить о недопустимости дальнейшего пребывания на должности губернатора города-героя Севастополя такого деятеля, как г-н Овсянников…».

Хотя, нет, не только сплетников.

Этот абзац «политического заявления» представляет собой завуалированное «…его деяния обусловлены конкретными интересами и вполне обоснованными мотивами…»ОБВИНЕНИЕ в адрес руководства Российской Федерации, у которого в отношении Д.Овсянникова на посту губернатора города Севастополя НЕТ «расстрельных фактов».

Сплетники, оказывается ещё, и трусишки, боящиеся открыто выразить то, что давно уже стало понятно всем, а именно: их руководитель, «летающий че», выступает не против Д.Овсянникова, а против российской власти в целом.

Потому что из текста абзаца следует, что «политика Овсянникова» не есть самодеятельность в его исполнении. Потому что Овсянников – государственник, а не обожравшийся до икоты лобстерами и чёрной икрой местный олигарх.

Д.Овсянников – всего лишь повод поднять пенную унитазную волну из дерьмократической методички, написанной в госдепе сша и направленной на развал нашей страны. Развал, который «летающий че» хочет запустить из Города Русской Славы на всю страну.

Город, который всей Россией ассоциируется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, как пример и образец ВЕКОВОЙ жертвенности русского народа идеалам Русского Мира, каким-то местным олигархом превращается в «штаб борьбы» с Россией и Русским миром.

Теперь по сути…–>

Местный олигарх, «проходящий» в городе Севастополе с позывным «летающий че», дал команду на запуск в городе ЗАГОВОРА по СРЫВУ выборов в Законодательное собрание города Севастополя в сентябре 2019 года.

Данное политическое заявление от МЕСТНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИЛИПУТОВ владельца заводов, пароходов и вакуумных переключателей – это ВЫЗОВ российской государственности и институтам её власти.

Севастопольцев, в преддверие выборов в Заксобрание города, стремятся максимально втянуть в искусственно раздуваемый лживый скандал вокруг действующего губернатора города, отвлечь их внимание от личностей «кандидатов-в-депутаты» и создать в городе неврастеническую атмосферу обмана, при котором голосовать надо только за тех, кто никак «не связан» с губернатором. Более того – голосовать надо за тех, кто «идёт войной» на губернатора.

Срыв выборов – это не их отмена. Срыв выборов – это когда людям СПЕЦИАЛЬНО ПОДСОВЫВАЕТСЯ ложное акцентирование того, на что надо обращать внимание. То есть – скандал.

Всероссийский.

Всемирный.

Вселенский.

А город-герой превращается в шапито.

В котором обсуждают не выборы депутатов, а уже избранного губернатора.

Людям просто стараются НЕ ДАТЬ спокойно поразмышлять перед их приходом на избирательные участки, а насильственно отвлекают их внимание от смысла самих выборов ложью, чушью и истерикой.

Однако «летающий че» забыл главное, а именно: «кадры решают всё».

Призванные им кадры сорвать выборы – это, мягко говоря и цензурно выражаясь – политические клоуны нашего городка.

Одни – уже вполне состоявшиеся, другие – находящиеся ещё в кандидатах. А именно: «Политическое заявление подписали: председатель севастопольского отделения партии «Родина» Иван Комелов, лидер списка партии «Зелёные» в Севастополе Вячеслав Горелов, депутат заксобрания Александр Кулагин, общественник Максим Мишин (участвует в выборах в качестве кандидата от партии «Родина»).

Данный политический демарш – этот НЕ воля данных подписантов в здравом уме и в трезвой памяти. Данный политический демарш – это АГОНИЯ «летающего че» в нашем родном городе.

Агония: и как политика, и как личности, и как человека.

Местный олигарх хотел скупить «по дешёвке» весь город, а купил за большие деньги городских дешёвок.

Почувствуйте разницу, уважаемые севастопольцы, и посочувствуйте олигарху, попусту потратившему деньги на местных «политических клоунов».

«А я не согласен!» – вдруг заявил мой котяра Котофеич.

«С чем же ты опять не согласен, усатый-полосатый?» – удивлённо спросил я.

«А с тем, что эти подписанты – клоуны. Вот Никулин был – ВЕЛИКИЙ клоун. А эти…» – котяра нервно задёргал хвостом.

«А эти – что?..» – уточнил я.

«А эти!..» – Котофеич вздыбил шерсть на загривке: «..!..!..! …лять, мяу!!.. ..здец!!.. ЦЕНЗУРА!!..» – и котяра леопардом сиганул в окно!

«Ты куда!?» – заорал я.

«К Мурзику – валерьянку жрать!!»…

Николай Жаров