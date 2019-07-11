Выборы в Севастополе: Саблин, Турчак, Чалый, Овсянников, Харичев, Ярин и примкнувший к ним Гасанов...

На днях Алексей Чалый заявил о том, что он будет выдвигаться в депутаты Заксобрания (как самовыдвиженец). Это в очередной раз срыв договоренностей с его стороны.
Чалый обещал Турчаку никуда не выдвигаться в обмен на присутствие своих людей в списке “Единой России”. В итоге Чалый идёт во главе фактически своего собственного списка: его кандидаты оппонируют кандидатам от “Единой России” в трёх округах, где от ЕР идут кандидаты от Турчака-Саблина.
Осталось 2 месяца кампании, налицо уже полный провал “Единой России”: рейтинг сейчас в районе 40 процентов и продолжает оседать до общероссийских значений.
Чалый ставит целью провести в Заксобрание 16 своих депутатов, много в это инвестирует – цель “иметь возможность снять Заксобранием любого губернатора”. То есть продолжать игнорировать политику федерального центра. И всегда, и сейчас это демонстрация того, что Чалый играет только в свои игры, используя противоречия в Москве.Сейчас по Севастополю сложилась ситуация, когда разные башни поддерживают разные силы и решают разные задачи.
Харичева – со своим отдельным бюджетом – в Севастополе представляет технолог Александр Шустров. Он до этого отвечал (успешно) за проведение в Севастополе президентской кампании.
Задача Харичева – минимизировать потери от ухода Овсянникова. К Овсянникову большие вопросы у силовиков.
Большая часть этих вопросов связана с периодом, когда Овсянников был в политическом союзе с Чалым.
Реализацию на месте этого союза проводил Василий Бровко (Ростех), который самостоятельно взял на себя роль куратора Севастополя. В итоге очень много проколов, до расследования в прокуратуре как минимум доведено хищение 0,5 млрд р, выделенных на развитие правительственного севастопольского телеканала.
В частности, Овсянникову срезали всех его кандидатов, которые он собирался вести через “Справедливую Россию”. Миронов за снятие из своего списка сильного кандидата Олега Гасанова выторговал, как говорят источники у Овсянникова, лишнее место в Мосгордуме.В итоге все кандидаты Овсянникова идут самовыдвиженцами, при этом не имея того серьёзного финансового ресурса, который есть у самовыдвиженцев Чалого.
Кампанией “Единой России” в Севастополе занимаются те же технологи, которые провели “выдающиеся” выборы во Владимирской области, не сумев спасти губернатора Орлову. Основной финансовый ресурс кампании ЕР в Севастополе – ресурс Дмитрия Саблина, который планирует получить место в Совфеде взамен депутатского.
Дело в том, что сейчас его подмосковный округ попал в Москву, а Собянин не видит Саблина в составе следующей Думы.
Все эти конфликты накладываются на другой фактор. Севастополь курируют две важные фигуры – Собянин (финансирует по поручению президента ряд проектов), и Ротенберги, которые реализуют в Севастополе три крупных инфраструктурных проекта: трасса «Таврида», культурный кластер на мысе «Хрустальный» и реконструкцию набережной в Балаклаве. Скоростную дорогу от аэропорта “Симферополь” до Балаклавы тоже будет строить “Стройгазмонтаж”, плюс есть проект рекреационного комплекса в Ласпи (мыс Айя) на месте дачи Януковича.
То есть судьба губернаторской позиции в Севастополе во многом зависит о позиции стратегического инвестора. Овсянников полностью сейчас подстроился под Ротенбергов, но эффективностью не отличается. В частности, не может решить вопрос противостояния с Чалым, который откровенно не первый месяц публично противостоит всем проектам Ротенбергов.
Получаем по факту коалицию Турчак-Ярин-Чалый против Ротенбергов, которую господа сами того не делая создали своими собственными руками.
Много говорили о том, что вот-вот губернатором Севастополя будет назначен кто-то из окружения Собянина, но все ожидаемые сроки этого решения прошли. Скорее всего, это итог общего ступора, в который своими действиями загнал нерешительных политадминистраторов Чалый.
Самое смешное, что по всем оценкам Чалый не сумеет добрать 16 своих кандидатов в Заксобрание, самый реальный сценарий в Севастополе – очередной коллапс власти и новые перевыборы. Только уже без всех нынешних участников и модераторов, которые не способны удержать знаковый регион в стабильном состоянии.
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Источник: Портал Информер
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