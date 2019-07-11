Выборы в Севастополе: Саблин, Турчак, Чалый, Овсянников, Харичев, Ярин и примкнувший к ним Гасанов...

Плюс Чалый ведёт списки партий «Родина» и «Зеленые».

“Единая Россия” не контролирует избирательный процесс в Севастополе. Он находится полностью под диктовкой Чалого. У “Единой России” отсутствует стратегия, не заявлена идеология, делается ставка только на полевую работу и хождение “от двери к двери” с лозунгом “нужна Единая команда”. Это лозунг Чалого и его команды: даже тут смыслы ЕР работают на Чалого.

Осталось 2 месяца кампании, налицо уже полный провал “Единой России”: рейтинг сейчас в районе 40 процентов и продолжает оседать до общероссийских значений.



Чалый ставит целью провести в Заксобрание 16 своих депутатов, много в это инвестирует – цель “иметь возможность снять Заксобранием любого губернатора”. То есть продолжать игнорировать политику федерального центра. И всегда, и сейчас это демонстрация того, что Чалый играет только в свои игры, используя противоречия в Москве.Сейчас по Севастополю сложилась ситуация, когда разные башни поддерживают разные силы и решают разные задачи.