Выборы губернатора Севастополя пройдут в сентябре 2020 года

12 июля 2019     23
Выборы губернатора Севастополя пройдут в сентябре 2020 года

Выборы губернатора Севастополя после отставки Дмитрия Овсянникова состоятся осенью 2020 года. Об этом РИА Новости Крым заявил депутат Законодательного собрания Севастополя Борис Колесников.

«В этом году выборы губернатора уже провести не получится. Законом определен единый день голосования: если бы отставка произошла до 1 июня (за 100 дней до дня голосования), тогда можно было бы. До этого новый руководитель Севастополя будет работать в качестве врио губернатора. Выборы объявляет Законодательное собрание Севастополя в рамках закона», — сказал Колесников.

По его мнению, в том, что Овсянников уходит в отставку раньше отведенного срока, нет никакой пользы для Севастополя.

«Существующий конфликт (между законодательной и исполнительной ветвями власти) – абсолютно ненормальный. Любой руководитель, который приходит в город из другого региона, входит в курс дел Севастополя, непростого города, за год. И только человек начинает что-то понимать, его меняют. По моему мнению, это неправильно», — подчеркнул Колесников.

Источник: Портал Информер

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