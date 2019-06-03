Выборы депутатов крымского парламента назначены на 8 сентября

Государственный совет Крыма назначил выборы в парламент республики на 8 сентября 2019 года. Это решение было принято 3 июня на внеочередной сессии приняли депутаты.

Владимир Константинов–>

«В соответствии с Конституцией Республики Крым Государственный совет избирается сроком на пять лет. Согласно федеральному закону №67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гражданам Российской Федерации», окончанием срока, на который избираются органы государственной власти субъекта Российской Федерации, является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий указанных органов или депутатов», – пояснил на заседании председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Выборы депутатов Государственного совета Республики Крым первого созыва состоялись 14 сентября 2014 года.

«Таким образом, 8 сентября 2019 года оканчивается срок, на который избран Государственный совет Республики Крым первого созыва. Выборы депутатов Государственного совета Республики Крым нового созыва назначаются Государственным советом Республики Крым. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования», – отметил спикер крымского парламента.

После избрания в сентябре 2019 года депутатам следующего созыва Государственного совета предстоит избрать главу Крыма. Эта норма закреплена в конституции республики.

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