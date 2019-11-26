Выборы 2019 года подтвердили интеграцию Крыма и Севастополя в электоральное пространство России

Филиал Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе представил на круглом столе «Крым и Севастополь: политические итоги 2019 года» результаты сравнительного анализа электорального поведения избирателей на прошедших в 2019 г. выборах региональных парламентов.

Руководитель крымского филиала ФоРГО Наталья Киселёва отметила, что эти данные свидетельствуют об интеграции Крыма и Севастополя в электоральное пространство Российской Федерации. Накануне выборов к такому выводу пришли политологи и социологи Крыма и Севастополя, участвовавшие в экспертном опросе Фонда. Поствыборный анализ результатов голосования подтвердил выводы экспертного сообщества.

По динамике электорального поведения и партийных предпочтений Крым и Севастополь вошли в группу российских регионов, в которых снизился уровень явки избирателей и поддержки партии «Единая Россия», при этом выросли показатели электоральной поддержки партийных списков КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Такая же модель динамики электоральных показателей на выборах региональных парламентов 2019 года была зафиксирована в Республике Марий Эл и Тульской области.

По словам руководителя крымского филиала ФоРГО Наталья Киселёвой, электоральное поведение избирателей Крыма и Севастополя на выборах является еще одним доказательством интеграции регионов в электоральное пространство Российской Федерации, так как на парламентских выборах в период нахождения Крымского полуострова в составе Украины модель электорального поведения избирателей Крыма и Севастополя всегда отличалась от других регионов.

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Марк Быстров

Источник: Крымские новости