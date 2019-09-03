Выборы 2019: эксперты ФоРГО оценили партийную активность

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) представил доклад «Муниципальные выборы в 2019 году: результаты и тенденции (январь –август 2019)». Проанализировав муниципальные выборы, состоявшиеся в РФ с января по август 2019 года, эксперты Фонда определили активность партий и самовыдвиженцев.

Первое место в этом рейтинге заняла партия «Единая Россия», получившая 73,61% мест на выборах депутатов органов местного самоуправления (МСУ) муниципальных районов и городских округов и 73,72% мандатов на выборах депутатов органов местного самоуправления поселений.

Вместо парламентских партий на втором месте оказались самовыдвиженцы, получившие на выборах депутатов муниципальных районов и городских округов 10,11%, а на выборах депутатов сельских поселений – 13,14% мест из общего числа мандатов.

Между тем даже у самых крупных оппозиционных партий достижения оказались значительно менее существенными: КПРФ на выборах в муниципальных районах и городских округах получила 7,3%, а на выборах в сельских поселениях – 5,19%; ЛДПР набрала 3,93% и 5,9%, а «Справедливая Россия» – 2,81% и 1,57% соответственно.

По мнению главы ФоРГО Константина Костина, лидерство ЕР в данном рейтинге обусловлено тем, что «партия эффективно решает задачу политического представительства граждан в органах власти всех уровней в общенациональном масштабе. Это и выдвижение реальных кандидатов практически на 100% оспариваемых мандатов, и проведение нескольких сотен избирательных кампаний».

Руководитель крымского филиала ФоРГО Наталья Киселева представила нашему изданию рейтинг партийной активности на предстоящих выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым.

Следует отметить, что выборы крымского парламента проходят по смешанной избирательной системе, поэтому крымчане будут голосовать за партийные списки и за отдельных кандидатов.

Согласно жеребьевке, порядок размещения наименований и эмблем региональных отделений партий в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым второго созыва 8 сентября 2019 года будет следующим:

ЛДПР – либерально-демократическая партия России «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Коммунистическая партия Российской Федерации – КПРФ «Патриоты России» «Справедливая Россия» Коммунистическая партия «Коммунисты России» «Единая Россия» «Родина»

В 25-ти одномандатных округах избиратели будут голосовать за кандидатов от 6-ти партий (Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия, Коммунисты России, Родина) и самовыдвиженцев.

В рейтинге предвыборной партийной активности в одномандатных округах лидирует «Единая Россия», выдвинувшая своих кандидатов во всех 25-ти одномандатных округах. Кандидаты от ЛДПР будут представлены в бюллетенях для голосования в 24-х округах из 25-ти, от КПРФ – в 20-ти округах, от партии «Родина» – в 14-ти округах, от «Коммунистов России» – в 11-ти округах, от партии «Справедливая Россия» – в 10-ти избирательных округах из 25-ти, самовыдвиженцы – в 10-ти округах.

Таким образом в рейтинге партийной активности на выборах депутатов крымского парламента в тройке лидеров региональные отделения трех парламентских партий – «Единой России», КПРФ и ЛДПР.

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Иван Родион

Источник: Крымские новости