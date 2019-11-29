Выдающемуся севастопольскому архитектору Адольфу Львовичу Шефферу – 95!

«Севастополь, как бы ни старались, испортить невозможно. В нем такая закваска, такой красивый корень, что чтобы вы сюда ни затискивали, не испортите. Потому что ваш глаз тут же отдохнет на хорошей вещи. А плохую иногда потом сносят. Бывает такое в жизни».

Этим словам можно верить безоговорочно, потому что они принадлежат Адольфу Львовичу Шефферу – знаменитому севастопольскому архитектору, чье имя навеки запечатлено в архитектуре, множестве памятников и мемориалах Севастополя – во всем облике белокаменного города.

29 ноября Адольфу Львовичу исполняется 95 лет. Из них почти 70 лет (он в Севастополе с 1950 года) он созидал – с любовью к Севастополю.

От всей души и с глубокой благодарностью примите наши поздравления, уважаемый Адольф Львович! Созданные вами шедевры архитектурного искусства стали нашей гордостью, визитной карточкой Севастополя. Севастопольцы высоко ценят ваш огромный вклад в возрождение и строительство Севастополя. Для нынешних и грядущих поколений ваши бессмертные творения навсегда останутся образцом красоты и гармонии, а жизнь и судьба – примером беззаветного служения Родине, любви к своей Отчизне. Желаем вам долгих счастливых лет, крепкого здоровья, воплощения в жизнь ваших новых талантливых замыслов и новаторских идей!

Жизнь и творчество знаменитого севастопольского архитектора

Мечта стать архитектором у одессита Адольфа Шеффера зародилась в детстве, когда ему подарили альбом с шедеврами мировой архитектуры. После окончания средней школы он твёрдо решил поступить в архитектурный институт. Но планы поломала война. На фронтах Великой Отечественной войны он сражался командиром взвода. Московский архитектурный институт окончил уже после войны.

Восстановление Севастополя как главной военно-морской базы Черноморского флота было одной из первоочередных задач нашего государства.

В мае 1944 года город лежал в руинах, он был практически полностью разрушен. Белокаменный красавец, каким мы его знаем и любим, построен заново. В 1948 году руководство страны поставило задачу возродить Севастополь к 1952 году. Это было всенародное строительство: восстанавливали город из пепла специалисты из 48 регионов. В их числе был Адольф Львович Шеффер.

Именно тогда он влюбился в город и принял для себя решение – сделать Севастополь одним из красивейших городов нашей страны.

«Вот Севастополь утренней порой… сбегает к морю каменным каскадом, умытый росным водопадом…», – в этих поэтических строках отношение автора, архитектора Шеффера, к любимому городу. К слову, у него несколько поэтических сборников.

Первым поручением молодому архитектору стало проектирование дома на ул. Маяковского, 3.

«Я вложил в него свои знания по классической архитектуре, – говорит Шеффер. – Прорисовывал каждый карниз, окно, арку, сандрик. Сейчас этого нет, все огулом — огромные, безликие сооружения».

Первыми крупнейшими проектами Шеффера стали реконструкция здания будущего Дворца пионеров (до войны институт физических методов лечения им. Сеченова) и памятник Затопленным кораблям, который он восстановил с точностью, как задумывал автор, – скульптор Амандус Адамсон.

Архитектор вспоминает о работе по реконструкции Дворца пионеров: «Там все прогнило, весь корпус прогнил. И мы вырубили этажи, перекрытия. Поставили рамы железобетонные в море, в глубину. И создали такие два огромных корпуса, и сразу дворец заиграл, сразу он ожил».

Восстановлению памятника Затопленным кораблям предшествовала огромная работа. Прежде всего, надо было найти, как выглядел памятник до войны.

«В городе нужных фотографий не оказалось, – вспоминает Шеффер. – Нашли только в Симферополе. И по этому снимку я увидел, что там была лестница. Блоки в виде лестницы спускались до низа. Теперь скала выходит из воды, как и задумывалось автором. Мне это приятно осознавать».

Такое бережное отношение к истории города стало ориентиром в деятельности архитектора на всём протяжении его жизни. Очень бы хотелось, чтобы современные архитекторы взяли именно это за основу в своей работе.

А тогда, в 50-60 годы, руководствовались историческими традициями (Севастополь – база Черноморского флота), не забывая о южном колорите приморского города.

«Кроме севастопольских архитекторов, здесь работали московские и ленинградские, – возвращается мыслями в прошлое Адольф Львович. — Была создана удивительная композиция, ансамбль города. Через дом стояли леса, все было в белой пыли: инкерманский камень рубили, пилили, ставили. Все детали были изящные, точеные, красивые. Очень удачно вписали восстановленные старые здания. Поэтому городское кольцо выглядело очень свежо и интересно. Весь город – как один ансамбль».

«Сейчас уже и не знают, что такое единый ансамбль, никто не смотрит на то, что строится или уже построено рядом. К ансамблевой застройке нужно возвращаться, – считает Шеффер и снова обращается к воспоминаниям. — Постепенно город наращивал мускулы, появлялись новые здания, улицы, троллейбус, возродился во всей мощи флот. В то время в Севастополе не было видно гражданских людей за тельняшками – моряки заполоняли все улицы, это был удивительный военно-морской город. Сегодня город разросся в разные стороны настолько, что уже представить себе нельзя, что я ходил в Херсонес по полю, потому что не было этого микрорайона. Кстати, улицу Гагарина, которая туда идет, тоже я проектировал, как и Горпищенко».

Адольф Львович просто поражает своей трудоспособностью. У него более 1000 проектов, в том числе и пока не реализованных.

Сам же сегодня говорит так: «Куда ни погляжу, везде мои объекты — Приморский, Гоголя, жилые кварталы, вход в Севастопольскую бухту… да любой район. Везде «торчит» что-то мое. Иногда пристально посмотрю и думаю: тут балясины нужно было поставить, здесь другие пропорции сделать, тут что-то добавить. Мысленно совершенствую то, что уже стоит. Никак не могу угомониться».

Действительно, просто невозможно разом перечислить все творения Шеффера, который многие годы был главным архитектором Севастополя.

В их числе сорокаметровый обелиск «Городу-герою Севастополю», который в народе называют «Штык и Парус», Триумфальная арка в честь 200-летия Севастополя, памятники на бастионах Малахова кургана, Дом Москвы, соединивший эпохи, Морской гидрофизический институт на м. Хрустальном, «Пассаж», устроенный просто и разумно, комплекс сооружений океанариума ВМФ в бухте Казачьей, «президентский» дом на проспекте Октябрьской Революции; жилой микрорайон на 440 квартир для моряков ЧФ, многочисленные общественные и жилые здания в Севастополе, а также в других городах.

Огромная работа проделана знаменитым архитектором по увековечению подвига защитников Севастополя в 1941-1942 годах.

Адольф Львович справедливо считает, что подвиг Севастополя в период второй героической обороны должен быть достойно представлен в музейно-мемориальном комплексе на мысе Хрустальный, где находился центр обороны города. К сожалению, его проект мемориала до сих пор не воплощён в жизнь. А ведь это великая Память и гордость Севастополя и России…

Адольф Шеффер всегда уделял большое внимание сохранению культурно-исторического наследия Севастополя. Он спроектировал памятники Героям-подводникам, экипажу линкора «Севастополь», адмиралам М. Лазареву, Ф. Ушакову, командующему Черноморским флотом адмиралу Ф. Октябрьскому, руководителю обороны города Севастополя Б. Борисову, участникам Балаклавского сражения 1854 года, Инкерманскому сражению 1854-55 гг., морякам эсминца «Отважный», генералу Новикову в Балаклаве, памятные знаки в Артбухте адмиралам Ф. Клокачеву и В. Корнилову, навигационные знаки на входе в Севастопольскую бухту и многое другое – в память защитников и освободителей Севастополя.

За заслуги перед городом в 1989 году А. Шефферу было присвоено почетное звание заслуженного архитектора УССР. За свою жизнь он удостоен многих наград, но самой близкой сердцу остаётся медаль «За победу над Германией».

«Возвращение Севастополя и Крыма в Россию – это нечто божественное, рука судьбы, – размышляет Шеффер. – Считаю, что и в Севастополе, и в Симферополе нужно поставить обелиски в честь возвращения в Россию. И, конечно, у меня есть эскиз».

Адольф Львович продолжает работать, и в настоящее время у него много новых проектов. Один из них – «Севметро».

По его мнению, «подземка» разгрузит весь город от автомобильного транспорта, подарит севастопольцам возможность ездить от Камышовой бухты до Бартеньевки, Мекензиевых гор. Люди не будут мучиться в автобусах, троллейбусах».

«Создал проект восстановления памятника воинам Камчатского люнета — укрепления перед Малаховым курганом, – делится планами архитектор. – Шпиль построили еще при Николае в 1905 году, он был самым высоким в городе — восемнадцать метров, но его разбомбили во время войны в 1941–1942 годах. Предлагаю создать музей скульптора Чижа на улице Володарского».

Ещё раз пожелаем старейшему архитектору нашего города физического и творческого долголетия, воплощения в жизнь всех его задумок, идей и проектов, которые он создаёт во благо нашего любимого города.

Источник: Портал Информер