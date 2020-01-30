Выжидательная позиция севастопольской власти

Мы продолжает внимательно следить за процессом внесения изменений в Конституцию. Конечно, в большей мере нас интересует, как этот процесс будет организован в Севастополе.

В связи с неопределенностью проведения процедуры всенародного голосования этот вопрос выступает на первый план.

Выборы и референдум урегулированы законами, поэтому попытки исказить результаты волеизъявления граждан могут иметь довольно серьезные последствия, вплоть до лишения свободы.

Всенародное голосование, которое, судя по всему, будет напоминать праймериз, проводимый «Единой Россией», свободно от законодательных ограничений, поэтому, при подсчете голосов, возможен вариант «рисуй, сколько надо».

С большой долей вероятности можно предполагать, что главы регионов получат рекомендации обеспечить явку на голосование не менее 70 процентов, из которых 85% должны поддержать предложенные поправки в Конституцию.

Как можно добиться высокой явки в Севастополе, чтобы не плестись в аутсайдерах?

Ответ кажется очевидным – организовать широкое обсуждение и РАЗЪЯСНЕНИЕ сути предложенных поправок.

Мы спросили мнение полутора десятков лиц, задав вопрос: «Вы проголосуете за или против предложенных поправок в Конституцию?».

К удивлению, подавляющее большинство ответили отрицательно, кто-то сомневался, но никто не поддержал.

Надо честно признаться, что опрошенные люди из тех, кого принято называть «погруженными» в повестку – журналисты, юристы, технические работники правительства города. Такой опрос назвать репрезентативным нельзя, но тенденция настораживает.

Наиболее дальновидные и ответственные главы регионов уже, не дожидаясь дополнительных команд, организовали обсуждение поправок, готовят свои предложения по изменению в Конституцию.

Другими словами, начали агитацию, чтобы граждане могли не по обязаловке от директора ГУПа, а сознательно проголосовать.

Так поступили в Челябинске, Приморском крае, Туле и Краснодаре, а также ряде других регионов.

В процессе обсуждения Основного закона неожиданно выяснилось, что Конституция совсем не гарантирует получение всеобщего среднего образования.

Многие привыкли думать наоборот.

Давайте для наглядности посмотрим, о чем говорит статья 43 Конституции РФ:

«Каждый имеет право на образование. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. Основное общее образование обязательно».

Можно перечитывать вышеприведенную статью сколько угодно раз, но среднего общего образования (9-11 класс), а также начального (1-4 класс) вы в ней не найдете.

Конечно, это ошибка (даже не ошибка, а недоработка) носит технический характер, но её желательно в обновленном тексте Конституции устранить.

Выжидательная позиция севастопольской власти.

В Севастополе власти наверняка уверены, что горожане придут на участки для голосования и, показав достойную явку, поддержат предложенные конституционные поправки.

Для такой уверенности основания, конечно, есть, большинство из нас имя Владимира Путина неразрывно связывают с возвращением Севастополя в Россию.

Может, нам агитация и разъяснение поправок не нужны?

Мы выше пунктирно отметили наметившуюся тенденцию не поддерживать поправки. Это значит, что вопросы у людей есть. Значит, есть необходимость вести разъяснительно–агитационную работу, причем не формальную, а на самом высоком уровне.

Недавно на сайте Законодательного собрания появилась информация о том, что все фракции и комитеты Заксобрания включились в процесс обсуждения.

«Я лично и депутаты поддерживают изменения в Конституцию», — сообщил В. Немцев.

Другой информации по этому вопросу в открытых источниках отыскать не удалось.

Любопытно, что комитеты Заксобрания, публикуя сведения о проведенных заседаниях, ни разу не упомянули о том, что ими обсуждались конституционные поправки.

Сайт регионального отделения «Единой России» тоже молчит о том, что фракция, которой партия представлена в Заксобрании, обсуждала послание президента.

В связи с затянувшимся молчанием хотим напомнить Заксобранию любимого города тезис, изложенный президентом в ежегодном послании к Федеральному Собранию:

«Нужно новое качество государственного управления, диалог с гражданами…».

С налаживанием диалога в Заксобрании очень туго. До настоящего времени на официальном сайте местного парламента не реализована предусмотренная законом возможность обращаться в орган государственной власти путем подачи заявления в электронном виде.

Заксобрание уклоняется от предусмотренной Федеральным законом обязанности создать Общественный совет, который, согласно закону, содействуют учету прав и законных интересов общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций при общественной оценке деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Нет диалога – нет доверия. Значит, результат всенародного голосования по изменениям в Конституцию – под вопросом.

Но мы пока надеемся и ждём.

Источник: Портал Информер