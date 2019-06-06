Выпускница академии МВД опубликовала откровенные фото

6 июня 2019     33
Выпускница академии МВД опубликовала откровенные фото

Пользователи «ВКонтакте» жестко раскритиковали девушку, которая, по предварительным данным, является выпускницей московской академии Министерства внутренних дел России.

Поводом для негатива стали откровенные фотографии девушки в социальных сетях.

«Новоиспеченный сотрудник полиции, выпускница столичной академии МВД. Кажется, некоторые не понимают, что такое честь мундира, и выставляют такие фото в открытый доступ в Инстаграм, – отметили авторы соцгруппы «Омбудсмен полиции».

На одном из опубликованных снимков изображена девушка в полицейском мундире, на других – в нижнем белье. Запись собрала более 100 тысяч просмотров и сотни комментариев.

«Стыд и срам для офицера в погонах. Надо было связывать свою жизнь с другой профессией!», – заметил Родька Захожский.

«Сотрудники полиции должны моральный облик блюсти и на службе, и вне. За такие фотки увольняют», – указала Виктория Чепель.

«Девочка хорошенькая, но с мозгами беда», – написала Татьяна Трофименко.

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Источник: Портал Информер

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