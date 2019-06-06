Выпускница академии МВД опубликовала откровенные фото

Пользователи «ВКонтакте» жестко раскритиковали девушку, которая, по предварительным данным, является выпускницей московской академии Министерства внутренних дел России.

Поводом для негатива стали откровенные фотографии девушки в социальных сетях.

«Новоиспеченный сотрудник полиции, выпускница столичной академии МВД. Кажется, некоторые не понимают, что такое честь мундира, и выставляют такие фото в открытый доступ в Инстаграм, – отметили авторы соцгруппы «Омбудсмен полиции».

На одном из опубликованных снимков изображена девушка в полицейском мундире, на других – в нижнем белье. Запись собрала более 100 тысяч просмотров и сотни комментариев.

«Стыд и срам для офицера в погонах. Надо было связывать свою жизнь с другой профессией!», – заметил Родька Захожский.

«Сотрудники полиции должны моральный облик блюсти и на службе, и вне. За такие фотки увольняют», – указала Виктория Чепель.

«Девочка хорошенькая, но с мозгами беда», – написала Татьяна Трофименко.