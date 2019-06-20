Высокие люди показали свои повседневные страдания (ФОТО)

Ресурс Boredpanda собрал подборку фотографий, на которых можно увидеть всю ту боль, с которой сталкиваются высокие люди (и далеко не всегда это баскетболисты).
Ресурс Boredpanda собрал подборку фотографий, на которых можно увидеть всю ту боль, с которой сталкиваются высокие люди (и далеко не всегда это баскетболисты).
Источник: Портал Информер
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Началась «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой глава государства ответит на вопросы сограждан. «Известия» ведут видеотрансляцию …
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