Ресурс Boredpanda собрал подборку фотографий, на которых можно увидеть всю ту боль, с которой сталкиваются высокие люди (и далеко не всегда это баскетболисты).

Высокие люди показали свои повседневные страдания (ФОТО)

Источник: Дисквалифицированная за допинг кенийская легкоатлетка оказалась мужчиной Кенийская бегунья Шиис Чепкосгей, которая была дисквалифицирована в 2017 году антидопинговым агентством страны за использование запрещенных препаратов, оказалась мужчиной. РИА …



«Прямая линия с Владимиром Путиным». Видеотрансляция Началась «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой глава государства ответит на вопросы сограждан. «Известия» ведут видеотрансляцию …



Концерт "День балалайки" состоится на Приморском бульваре 23 июня в в 18:00 Севастополе на эстраде Приморского бульвара “Ракушка” состоится праздничный концерт “День бабалайки”. Информация об этом размещена …



Высокие люди показали свои повседневные страдания (ФОТО) Ресурс Boredpanda собрал подборку фотографий, на которых можно увидеть всю ту боль, с которой сталкиваются высокие люди (и далеко не всегда это …

