Высокопоставленный аппаратчик «Единой России» получил гражданство Германии

2 декабря 2019     17
Высокопоставленный аппаратчик «Единой России» получил гражданство Германии

Бывший депутат и высокопоставленный функционер «Единой России» Роберт Шлегель получил гражданство Германии. Об этом сообщила немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

Получить немецкий паспорт для Шлегеля, потомка поволжских немцев, не составило большого труда.

В Германии он работает директорам по стратегическим проектам в компании Acronis – она выпускает компьютерные программы по информационной безопасности.

Авторы статьи напоминают о стремительной карьере Шлегеля, которую он начинал в качестве пресс-секретаря прокремлевского движения «Наши», тогда поддерживал кибератаки на Эстонию и другие государства.

Шлегель создал студию, выпускавшую пропагандистские ролики, а в 2007 году был избран в Госдуму, став самым молодым депутатом в российском парламенте.

Был автором инициатив, усиливающих цензуру в интернете, обращался в прокуратуру с просьбой проверить канал «Дождь» на предмет иностранного финансирования.

В Госдуме России Шлегель провел два срока. Вершина его карьеры – членство в президиуме генсовета «Единой России» и попадание в резерв управленческих кадров при президенте.

В комментарии Sueddeutsche Zeitung он пояснил, что разочаровался в политике и хочет, чтобы его дети росли в немецкой культуре, к которой они принадлежат.

Шлегель уже удалил все свои страницы в социальных сетях. Журналистам газеты он сказал, что «хоть был наивным и глупым, но ничего противозаконного не сделал».



Понедельник, 2 декабря 2019 г. 1036

Источник: Портал Информер

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