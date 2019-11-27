Высокопоставленный российский таможенник бежал на Украину

27 ноября 2019     18
Высокопоставленный российский таможенник бежал на Украину

Бывший заместитель начальника Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Максим Мамчур объяснил, зачем он сбежал на Украину. Об этом он рассказал в интервью «Фонтанке».

По его словам, за день до отъезда, 13 ноября, он узнал, что ФСБ готовит против него провокацию.

Мамчур пояснил, что его решение связано с показаниями другого таможенника — начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева, также сбежавшего из страны.

Гусев доложил ФСБ, что Мамчур передал ему 20 миллионов рублей за «решение вопроса».

Мамчур заявил, что силовики «хлопнули на чем-то» Гусева и потребовали дать показания на сотрудника более высокого ранга. Автор статьи предполагает, что сотрудникам ФСБ Мамчур нужен был «как трамплин на следующую высоту».

«То есть, завербовав его на опасных для карьеры записях, они бы предложили ему, как и Гусеву, поучаствовать уже в других разговорах», — пишет журналист.

Как предполагает Мамчур, у ФСБ «свои доначисления». Кроме того, предположил, что он мог «что-то не то по службе» арестовать.

«Не понял, так сказать, где нужно зажмуриться», — подчеркнул он. Мамчур заключил, что собирается вернуться в Россию, однако вряд ли это произойдет в ближайшее время.

Мамчур не вышел на работу 14 ноября. Позднее было установлено, что Мамчур с семьей выехал за пределы России через Белоруссию. Указывалось, что и он, и Гусев могли покинуть страну из-за опасений быть привлеченными к уголовной ответственности. Однако ни в отношении Гусева, ни в отношении Мамчура уголовные дела не возбуждались.



Среда, 27 ноября 2019 г. 1855

Источник: Портал Информер

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