Высотки на Шевченко могут устроить экологическую катастрофу в Севастополе

Жители домов по улице Маринеско в Севастополе бьют тревогу: подвалы их домов через день затапливаются фекалиями и нечистотами. Сопровождается это резким запахом не только на улице, но и в квартирах людей. По их словам, все обращения в управляющую компанию (далее – УК) заканчиваются продолжительным ожиданием коммунальщиков. Такая ситуация повторяется из месяца в месяц, из года в год.

Что такое омраченные праздники, выходные и даже будние дни жильцы дома по улице Александра Маринеско, 4А знают не понаслышке. Подвалы и подъезды их многоквартирного дома затапливаются фекалиями уже на протяжении семи лет. Из раза в раз все происходит по одному и тому же сценарию. Люди обращаются в УК, вызывают коммунальщиков, аварийную бригаду. Рабочие приезжают, прочищают трубы, откачивают поднявшиеся нечистоты и уезжают. Объясняя это тем, что всё зависящее в данном вопросе от них выполнено в соответствии с регламентом.

Начальник отдела внутридомовых сетей ГУПС «Гагаринский район – 2» Олег Коваленко рассказал СТВ, что глобально решить эту проблему может лишь Водоканал.

«Происходит засор трассы, канализационной, которая принадлежит Водоканалу, начинается наполнение колодцев. И начинает вода ломиться в подвал — канализационные стоки — ни с этого дома, сверху», – отмечает специалист.

Район Маринеско достаточно густонаселенный. Помимо многоэтажных и многоквартирных домов, здесь большое количество отстроенных частных. Скорее всего, канализационные сети попросту не справляются с возложенной на них нагрузкой. Из-за этого и происходит подтопление колодцев, а. впоследствии. и жилых домов. Чтобы как-то исправить эту ситуацию, в управляющей компании предложили жителям злополучного дома установить обратные клапаны. Якобы они должны справиться со стремительными канализационными стоками. Возможно, на какое-то время это сумеет облегчить жизнь людей. Но ненадолго. Буквально через год фекальные «фонтаны» могут забить прямо у них в квартирах. Так как напротив дома по улице Маринеско, 4А строятся высотные многоквартирные дома скандального застройщика «Севастопольстрой».

Квартир здесь будет более, чем 500.

Только представьте, что произойдет с сетями после того, как новенький ЖК будет сдан и введен в эксплуатацию, а все 500 квартир подключат к канализации?

Что же дальше?

Жилой комплекс «Гагаринские высотки» в Севастополе строят на улице Александра Маринеско, в микрорайоне «Шевченко». На официальном сайте компании «Севастопольстрой» авторы проекта нескромно называют свой комплекс «космическим». Сам комплекс будет состоять из трех «космических кораблей», высотой 16 этажей каждый. Правда, в проекте сходство домов с ракетами далеко не очевидно. В цоколе разместятся офисные помещения, на 1 этаже расположатся коммерческие площади, а на последующих 15-ти будут построены квартиры. Покупателям предлагают широкий выбор помещений – от небольших квартир-студий до габаритных трехкомнатных. Дата сдачи объектов – 2 квартал 2021 года. При этом строительные работы находятся практически на начальной стадии. Так, например, опасный корпус № 1 готов всего на 30%. Второй корпус готов на 40%, а третий – на 50%.

К сожалению, застройщик умалчивает другие немаловажные вещи. Например, в высотках не будет газа. Ранее людям обещали сделать автономные крышные котельные, однако этого так и не произошло. Теперь оплата за тепло жильцам обойдется в кругленькую сумму.

Будущие дома уже неоднократно оказывались в центре скандалов. В апреле этого года Севгосстройнадзор вынес предписание, в котором потребовал у фирмы застройщика провести обследование технического состояния фундамента корпуса №1. Проверка должна была пройти в соответствии с ГОСТом 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и требованиями законодательства Российской Федерации. Поводом для предписания стало то, что застройщик произвел демонтаж 2-х этажей гидромолотом. Говоря простым языком, два уровня здания корпуса №1 были разрушены ударным способом. Из-за этого могли образоваться микротрещины, которые могут повлиять на разрушение фундамента строящегося 16-этажного здания. Другими словами, дом может быть попросту непригодным и небезопасным для проживания в нем людей. Правда, на данный момент застройщику не мешают ни замечания Севгосстройнадзора, ни решение суда.

Корпус №1 продолжает строиться. На данный момент возведена уже ровно половина: 8 этажей из 16 запланированных.

Также хочется отметить, что участок застройки относится к двум режимным зонам, имеющим разные градостроительные регламенты. На первом участке (обозначенном синим цветом – Фото 1) — предельная разрешенная высота зданий и сооружений составляет 28 метров.

А высота 16-этажки превышает все допустимые нормы почти в два раза — 50 метров. На втором участке застройки (обозначенном оранжевым цветом – фото 2) по приказу Минкультуры РФ вообще запрещено строительство новых зданий, не связанных с функционированием объектов культурного наследия.

Вне всяких сомнений, если бы строительство этого жилого комплекса осуществлялось не по выданному в украинское время разрешению, то получить его сейчас, в Российской Федерации, оказалось бы крайне затруднительно, и никаких 16-этажек на этом месте могло бы не быть. Ну, а теперь из-за сомнительного ЖК над улицей Маринеско повисла настоящая экологическая катастрофа, которая может привести к ужасным последствиям.

Форпост

Источник: Портал Информер