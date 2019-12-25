Высшее должностное лицо России наградило Сергея Кота за заслуги перед Отечеством (ФОТО, ВИДЕО)

«Слаженная совместная работа всех региональных филиалов за годы существования Союза позволила решить главную стратегическую задачу – изменить отношение к боевым искусствам и единоборствам в стране, способствовать тому, чтобы они стали частью большой российской спортивной культуры и, по сути, стать самым массовым спортивным движением в России.

Уходящий год стал очень насыщенным и большое количество проведенных соревнований регионального, всероссийского и международного уровня свидетельствует о продолжающемся росте популярности боевых искусств и спортивных единоборств в нашей стране, да и во всем мире», – отметил Трутнев.

Исполнительный директор севастопольского РСБИ Сергей Кот выступил с отчетным докладом о проделанной работе за 2014-2019 годы и поблагодарил за всестороннюю помощь в становлении и развитии боевых искусств сопредседателей РСБИ России Ю.П.Трутнева, С.В.Кириенко, вручил им от лица севастопольских единоборцев «Благодарственные письма».В совещании приняли участие Члены Президиума Высшего Совета РСБИ Алексей Штурмин, Василий Шестаков, Глеб Музруков, Исполнительный директор РСБИ Рамиль Габбасов, директор Департамента государственной политики в сфере спорта и международного сотрудничества Министерства спорта Российской Федерации Борис Гришин, член Высшего Совета РСБИ Татьяна Куприянова, советник Сопредседателей РСБИ, Почетный Президент федерации *ММА* Севастополя, Герой Российской Федерации Андрей Мерзликин, а также руководители региональных отделений РСБИ.

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Справка:

Российский Союз боевых искусств (РСБИ) был создан в июне 2005 года. Сегодня РСБИ объединяет 66 всероссийских спортивных федераций и организаций, которые представляют различные стили и направления боевых искусств и спортивных единоборств, наиболее активно развивающиеся в Российской Федерации.

На сегодняшний день в России боевыми искусствами и спортивными единоборствами занимаются свыше 5 миллионов человек. В 76 регионах России от Калининграда до Владивостока РСБИ имеет свои филиалы.

За время существования РСБИ спортсменами федераций-членов РСБИ удалось выиграть 2632 золотых, 1983 серебряных и 2028 бронзовых медалей на официальных международных соревнованиях различного уровня.

Источник: Портал Информер