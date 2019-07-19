Выходные для детей на пляже «Адмиральская лагуна»

Каждые выходные на пляже «Адмиральская лагуна» при поддержке компании «ИнтерСтрой» проводятся развлекательные мероприятия для детей.
По субботам с 9 до 10 утра самых маленьких отдыхающих развлекают аниматоры.
Сценарий организаторы из «Империи радости» меняют каждый раз. Так, детям уже приходилось искать вместе с пиратами спрятанный на пляже клад, перетягивать канат с настоящими матросами, ловить рыбу с обаятельными троллями Розой и Цветаном.
В ближайшую субботу, 20 июля, планируется анимация на гавайскую тематику. По воскресеньям с 8.30 до 10.30 детей развлекает художник по нанесению аквагрима.
Этот вид боди-арта очень нравится ребятишкам и абсолютно безопасен для организма. Для нанесения рисунка на тело используется краска с особым составом на водной основе, который не вызывает аллергии и не забивается в поры кожи.
Благодаря умелым рукам мастера дети могут перевоплотиться в образы любимых персонажей сказок, мультфильмов и комиксов.
Источник: Портал Информер
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