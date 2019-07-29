Вышедшие на незаконный митинг в Москве являются маргиналами и фриками

Эксперт напомнил, что многие задержанные не являются жителями столицы.

«В первую очередь стоит обратить внимание на количество людей, вышедших на улицы. Это менее пяти тысяч человек, причем большая часть из них — приезжие, так называемые «понаехавшие». Эти люди не имеют права избирать депутатов Мосгордумы, а значит, их участие в незаконном митинге априори бессмысленно», — говорит Алексей Филиппов.

По словам эксперта, нарушители закона раздражают коренных москвичей и гостей столицы — они не могут свободно перемещаться по городу.

«Их активность раздражает жителей и гостей Москвы — из-за митингующих они ограничены в передвижениях. Ну кому это понравится?» — задает риторический вопрос он.

Социолог напомнил, что недавно на сайте Российской общественной инициативы было размещено предложение собирать подписи, в том числе и в электронном виде.

Это позволило бы повысить прозрачность выборов и исключить возможность предоставления недостоверной информации, как в случаях с подписными листами.

«На сайте РОИ недавно появилась инициатива, чтобы люди имели возможность голосовать с помощью сайта Госуслуг. Люди, вышедшие на улицы, поддержали ее? Сильно сомневаюсь. Им важен митинг ради митинга. Это балаган», — резюмировал Алексей Филиппов.

Ранее член комитета Совета Федерации, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков провел аналогию между несанкционированными акциями и украинским Майданом. Сенатор выразил уверенность в том, что беспорядки должны подавляться в соответствии с российской нормативной правовой базой.

«Нам надо внимательно относиться к подобным эксцессам и ни в коем случае не сочувствовать этих людям. В чем заключалась проблема Украины? Появились сочувствующие, которые говорили: «Они же дети! Разве можно так с детьми?». А в дальнейшем «они же дети» учинили государственный переворот, сопровождающийся кровавыми последствиями, что привело к войне в Донбассе и гибели десятков тысяч людей. Поэтому я за то, чтобы эти незаконные акции пресекались самыми жесткими методами в рамках действующего законодательства».





Понедельник, 29 июля 2019 г. 165

Источник: Портал Информер