Вышла книга об истории Крымского заповедника

Императорская охота, Крымский национальный заповедник, Крымский государственный заповедник, Крымское государственное заповедно-охотничье хозяйство, Крымский природный заповедник, Национальный парк «Крымский» — так менялось название первого заповедника в Крыму. Столетней истории Крымского заповедника, а точнее периоду с конца XIX века до наших дней, посвящена книга Анны Сироткиной «Главный заповедник Крыма».

Презентация этого уникального издания, вобравшего в себя множество архивных материалов – фотографий и документов, состоялась на днях в Феодосии. Увлекательный рассказ автора никого из пришедших на встречу не оставил равнодушным. Порой напоминал детективную историю о том, как приходилось искать информацию о забытых именах людей, внесших свой вклад в становление заповедника, об открытиях, сделанных в ходе исследования, о счастливых случайностях, приоткрывающих завесу тайны над тем или иным эпизодом истории.

Автор книги «Главный заповедник Крыма» Анна Сироткина

Презентация книги в Феодосии

Как пишет Анна Сироткина во вступительном слове: «История Крымского заповедника – это «столетняя война» оголтелых «хозяйственников», для которых буковый лес – дрова, а олени – мясо, с прогрессивными отечественными учеными, пытающимися доказать, что будущее полуострова немыслимо без сохранения его заповедных территорий».

Автор предлагает считать датой создания Крымского заповедника 10 марта 1919 года, когда было подписано Постановление о создании Крымского национального заповедника Крымским краевым правительством, а не 30 июля 1923 года – датой принятия Декрета Совнаркома РСФСР о создании Крымского государственного заповедника.

В книге рассказывается о первом директоре Крымского национального заповедника Владимире Эммануиловиче Мартино, его помощнике – зоологе Михаиле Павловиче Розанове, Соломоне Самуиловиче Крыме – одном из организаторов Крымского национального заповеднике, неутомимом исследователе и защитнике природы, активном участнике создания Крымского заповедника Иване Ивановиче Пузанове. Анна Сироткина пишет: «Если выйти на улицу Симферополя или любого другого города Крыма и спросить случайных прохожих, знают ли они, кто такие» эти люди, «большинство из них вряд ли ответит утвердительно. Их имен теперь не помнит никто. А ведь плод их трудов – это гордость нашего полуострова: Таврический, ныне Крымский университет… Крымский заповедник…».

Череда имен людей, так или иначе, связанных с историей заповедника, забытых, мало известных, или наоборот, получивших широкую известность, ученые и политические деятели: Баширов, Фортунатов, Смолин, Буковский, Мокроусов, Рыбальчик, Костины, Кормилицин, Дулицкий, Хрущев, Брежнев, Путин.

По разному складывалась работа в заповеднике в разные периоды его существования. Наиболее активно природоохранная и научная работа велась между двумя войнами – Гражданской и Великой Отечественной. Огромный ущерб природе и хозяйству заповедника нанесли годы оккупации. Были периоды, когда охота высшего партийного и советского руководства становились приоритетом хозяйственной деятельности в заповеднике, но работа ученых, исследователей не прекращалась. В настоящее время заповедник передан в ведение Управления делами Президента РФ, его природоохранный статус понижен. Теперь это Национальный парк «Крымский». Прогрессивная научная общественность Крыма задается вопросом, удастся ли найти компромисс между охраной природы Национального парка и адекватным доступом к рекреационным ресурсам, высказывается за необходимость продолжения научной работы. «Ведь Крымский заповедник остается одним из самых известных брендов полуострова не только в нашей стране, но и в мире – главным заповедником Крыма», — пишет в своей книге Анна Сироткина. О нависшей над заповедником угрозе летом прошлого года писали «Примечания» в статье «Распил века: УДП готовится застроить Крымский природный заповедник» (https://primechaniya.ru/sevastopol/stati/raspil-veka-udp-gotovitsya-zastroit-krymskij-prirodnyj-zapovednik).

Национальный парк «Крымский»

Природа Крымского заповедника поражает своей красотой

Тем временем готовится второе издание книги Анны Сироткиной «Романовская дорога: путеводитель во времени», пишется еще одна книга, посвященная природе и истории Крыма, которая будет не менее интересна читателям, влюбленным в Крым.

ВИДЕО: Главный заповедник Крыма. Презентация книги Анны Сироткиной

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В статье использованы фото с сайта Крымского заповедника.

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Сергей Ищенко

Источник: Крымские новости