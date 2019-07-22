«Вы должны это знать, как Отче наш!»

В Севастополе из-за перекрытия рейда Севастопольской бухты жители Северной стороны не смогли вовремя перебраться в центральную часть города. На это обратил внимание врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

“Сегодня в связи с репетицией Дня ВМФ на Северной стороне непонятная ситуация произошла – люди не успели отбыть (на катерах в Южную сторону города). Что произошло?”, — спросил Развожаев.

По словам директора департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Игоря Титова, по требованию ЧФ был перекрыт рейд.

“Было озвучено, что в 07:30 будет перекрытие. Информация прошла. Потом в рабочем порядке договорились с Черноморским флотом о том, что мы перенесем перекрытие рейда на 08:30”, — сказал он, отметив, что договоренности соблюдены не были.

Титов подчеркнул, что в течение часа всех пассажиров перевезли на Южную сторону Севастополя автобусами.

“Так договариваться впредь нельзя… Вы должны знать, как у нас все перекрывается, как Отче наш. В вечернее время ситуацию тоже проконтролируйте”, — подчеркнул Развожаев.

Между тем, как сообщили в редакцию “ИНФОРМЕРа” жители Северной стороны, информация Титова о том, что в течение часа все пассажиры были перевезены, очередей нет, абсолютно не соответствует действительности.

По состоянию на 11:00 в очередях на площади Захарова (Северная сторона) находилось более 500 человек.