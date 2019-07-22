Вы должны это услышать! (ВИДЕО)

Metallica, которая сейчас дает концерты в рамках тура «WorldWired», сыграла и в московских «Лужниках».
Неожиданно они начали исполнять песню Виктора Цоя «Группа крови» на русском языке, что привело зрителей сначала в замешательство, а затем в полный восторг.
На опубликованные в Сети видео слышно, как многотысячный зал подпевает музыкантам.
Играть знаковые и известные композиции для слушателей конкретной страны — традиция музыкантов.
Так, в Берлине они пели «Engel» Rammstein, в Париже — «Ma gueule» Джонни Холлидея, в Манчестере — «I Wanna Be Adored» бэнда The Stone Roses, в Праге — песню «Йожин з бажин» Ивана Младека.
Источник: Портал Информер
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