Вы должны это услышать! (ВИДЕО)

22 июля 2019     14
Вы должны это услышать! (ВИДЕО)

Metallica, которая сейчас дает концерты в рамках тура «WorldWired», сыграла и в московских «Лужниках».

Примерно в середине концерта на сцене остались только басист Роберт Трухильо и гитарист Кирк Хэмметт.

Неожиданно они начали исполнять песню Виктора Цоя «Группа крови» на русском языке, что привело зрителей сначала в замешательство, а затем в полный восторг.

На опубликованные в Сети видео слышно, как многотысячный зал подпевает музыкантам.

Играть знаковые и известные композиции для слушателей конкретной страны — традиция музыкантов.
Так, в Берлине они пели «Engel» Rammstein, в Париже — «Ma gueule» Джонни Холлидея, в Манчестере — «I Wanna Be Adored» бэнда The Stone Roses, в Праге — песню «Йожин з бажин» Ивана Младека.

Источник: Портал Информер

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