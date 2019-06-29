Вы уже поставили свою подпись за Елену Голубеву?

Партия «Родина» - крушение на взлете или доморощенный пиар? Телеграм-канал “Медиатехнолог” вчера разразился хвалебным гИмнОм (тот случай, когда любое из ударений будет верным. Ну, вы поняли…) в адрес крымского отделения партии “Родина”. На этот …



Путин назвал обвинения Мэй попыткой найти внешнего врага Президент России Владимир Путин рассказал об итогах встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на саммите G-20 в японской Осаке. Глава …



Черышев: переход в «Валенсию» почти завершён Футболист сборной России Денис Черышев подтвердил, что «Валенсия» близка к выкупу его контракта у «Вильярреала». Gettyimages.ru © NurPhoto «Переход почти …

