Источник: Портал Информер
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Вы уже поставили свою подпись за Елену Голубеву?
Источник: Портал Информер
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Партия «Родина» - крушение на взлете или доморощенный пиар?
Телеграм-канал “Медиатехнолог” вчера разразился хвалебным гИмнОм (тот случай, когда любое из ударений будет верным. Ну, вы поняли…) в адрес крымского отделения партии “Родина”. На этот …
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Путин назвал обвинения Мэй попыткой найти внешнего врага
Президент России Владимир Путин рассказал об итогах встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на саммите G-20 в японской Осаке. Глава …
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Черышев: переход в «Валенсию» почти завершён
Футболист сборной России Денис Черышев подтвердил, что «Валенсия» близка к выкупу его контракта у «Вильярреала». Gettyimages.ru © NurPhoto «Переход почти …
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Застрявших из-за паводка на крыше россиян эвакуировали на вертолете
Жителей населенных пунктов Иркутской области, которые затопило после сильного паводка, эвакуировали на вертолете. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону. …