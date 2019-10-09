Вячеслав Аксенов хочет стать новым директором АО «Корпорация развития Севастополя»

9 октября 2019     17
Вячеслав Аксенов хочет стать новым директором АО «Корпорация развития Севастополя»

Несколько дней назад мы опубликовали материал, посвященный бывшему депутату Заксобрания Севастополя Вячеславу Аксенову.В статье речь шла о том, что Алексей Чалый пытается протолкнуть своего верного соратника на будущую должность первого заместителя губернатора Севастополя.

Однако, как выяснилось, этим амбиции Аксенова не ограничиваются. Как стало известно редакции «ИНФОРМЕРа», в настоящее время Алексей Чалый активно лоббирует назначение Аксенова на должность генерального директора АО «Корпорация развития Севастополя».

Напомним, что в прошлую пятницу бывший глава «Корпорации развития Севастополя» Дмитрий Курков написал заявление о своей отставке. 

Между тем, Вячеслав Аксенов является одним из главных фигурантов скандала, связанного с исчезновением гуманитарной помощи, которая отправлялась в Севастополь в феврале-марте 2014 года.

С гуманитаркой работали структуры, непосредственно связанные с ближним кругом Алексея Чалого: БФ «35-я береговая батарея» и банк «Морской». Представители этих структур, Вячеслав Горелов и Вячеслав Аксенов, стали в 2014 году депутатами от «команды Чалого». Председателем комиссии по принятию гуманитарной помощи был исполнительный директор подконтрольной Чалому «Таврида Электрик» Виталий Хворост.

Куда делать гуманитарная помощь и перечисленные средства. известно только им, ведь за деньги, которые поступили в город из российских регионов от организаций и частных лиц, так никто и не отчитался.

Сайт sevispolkom.info, на котором во время «Русской весны» публиковались сообщения о поступлении в Севастополь денег, исчез бесследно со всей информацией. Общественники даже организовали комиссию по расследованию фактов распределения гуманитарной помощи, инициатива имела широкий резонанс.

Комиссия направила более 45 запросов в российские города, привлекла к содействию горожан, которые имели отношение к распределению гуманитарки. Однако концов так и не нашли.

При этом ни подконтрольный Чалому ОНФ, ни банкир Аксенов, ни депутаты Заксобрания почему-то не участвовали в расследовании, что не могло не вызвать удивление у горожан.

Точной суммы гуманитарной помощи никто не знает, но, по расчетам одного из местных СМИ, речь шла о порядке 10 миллионов евро. От Алексея Чалого и его сотоварищей ждали четкого и вразумительного ответа на вопрос – на что были потрачены такие деньги?

Однако «народный мэр» долго молчал, а затем изрек следующую фразу: «Куда они только не расходовались — от срочного ремонта дорог до закупки инсулина».

Какие дороги были отремонтированы в феврале-марте 2014 года, в разгар всем известных исторических событий, кто был подрядчиком, где в Севастополе находятся несметные залежи инсулина, до сих пор никому выяснить не удалось, что, безусловно, подмочило репутацию «команды Чалого» и его верного финансиста Аксенова.

Позже Вячеслав Аксенов вышел из политсовета партии, по списку которой он попал в Заксобрание. Тогда стало понятно, что для него партия была лишь инструментом, а не политическим убеждением. Ведь такие люди, как он, способны на ходу менять политические лозунги, забывать предвыборные обещания и давать новые – лишь бы угодить своему патрону. Такими качествами, как на подбор, обладают все депутаты «команды Чалого».

Напоследок хочется напомнить, что за депутатские годы Вячеслав Аксенов существенно увеличил свои доходы – не пропадать же таланту банкира. Так, за 2014 год он задекларировал 1 119 132 рублей доходов, за 2015-ый – уже 1 998 587 рублей. Следующий год принес Аксенову 2 383 487 рублей, 2017-ый – 2 680 051. Наконец, за 2018 год Вячеслав Аксенов задекларировал 2 839 179 рублей.

За четыре года выходит более 11 млн рублей. Также на сегодняшний день у него в собственности находится земельный участок площадью 1546 квадратных метров и жилой дом 94 квадратных метра. Автомобиль Вячеслава Аксенова, указанный в отчете, РЕНО Каптюр 2017 года. Как видно из официальных отчетов, депутат может похвастаться стабильным улучшением уровня своей жизни, чего нельзя сказать о его избирателях.

И вот сейчас, стараниями своего патрона, Вячеслав Аксенов может получить новую должность – генерального директора АО «Корпорация развития Севастополя».

Вот только захочет ли руководство российских регионов сотрудничать с человеком, который так и не смог ответить на сакраментальные вопрос: «Куда же делись деньги?».

Источник: Портал Информер

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