В Абхазии оппозиция штурмует администрацию президента (ВИДЕО)

В Сухуме в эти минуты сотни протестующих штурмуют здание Администрации президента Абхазии. Толпа уже снесла парадные двери в здании на набережной Махаджиров, также разъярённые оппозиционеры бьют окна и пытаются через них прорваться внутрь. Происходят локальные стычки между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов.

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Протестующие требуют признать недействительными выборы президента республики.

Одним из инициаторов сегодняшнего митинга протеста в Сухуме является известный защитник ДНР Ахра Авидзба («Абхаз»). Он также находится среди оппозиционеров на набережной Махаджиров.

В видеообращении, опубликованном на странице «Абхаза» в соцсети, он призвал соотечественников поддержать протест против «узурпации власти, которая происходит в нашей республике».

Говоря о «гибели ребят», Ахра Авидзба имеет в виду убийство в Сухуме 22 ноября 2019 года Алхаса Авидзбы (двоюродного брата «Абхаза») и Астамура Шамбы. Их расстреляли у ресторана «Сан-Ремо» в центре Сухума неизвестные в масках. Ряд СМИ называет погибших «абхазскими криминальными авторитетами».

Ранее в Верховном суде Абхазии началось заседание кассационной инстанции по иску бывшего кандидата в президенты, лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квициниа, который в установленном законом порядке пытается обжаловать решение суда о признании действительными итогов выборов главы государства.

Напомним, второй тур выборов президента Абхазии состоялся 8 сентября. Его победителем стал Рауль Хаджимба, который, согласно подсчетам Центризбиркома, набрал 47,39% голосов.

За Алхаса Квициниа, по официальным данным, проголосовали 46,17% избирателей.

Лидер партии «Амцахара» не согласился признать итоги выборов и 11 сентября обратился с иском против Центральной избирательной комиссии в Верховный суд. Однако 20 сентября иск был отклонен. После этого Квициниа подал кассационную жалобу на решение Верховного суда.

В администрации президента Абхазии действия представителей оппозиции, в том числе штурм здания госучреждения в Сухуми, назвали попыткой государственного переворота. «Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле», — заявил изданию источник в администрации президента Абхазии.

Министр обороны республики Мираб Кишмария заявил, что абхазские военные никогда не пойдут против своего народа.

По его словам, военные не будут вмешиваться в политические события, которые происходят сейчас в Абхазии.







Четверг, 9 января 2020 г. 216

Источник: Портал Информер