В Австралии десятки попугаев упали с неба, издавая вопли

В австралийском городе Аделаида 60 умирающих птиц упали с неба возле здания начальной школы. Об этом пишет Daily Mail.
10 июля около 60 обезумевших попугаев-корелла начали падать с неба и издавать истошные вопли. У них из клювов текла кровь.
Инцидент произошел на глазах у гулявших во дворе детей. По словам педагогов, они были травмированы печальным зрелищем.
Один из учителей позвонил в местный центр по спасению птиц и сообщил о произошедшем. На место прибыла орнитолог Сара Кинг. Она осмотрела птиц и заключила, что их отравили.
«Мне 47 лет, я повидала всякое, но тут я расплакалась из-за истошных криков попугаев. Не могу даже представить, как отреагировали на это дети», — призналась Кинг.
Она отметила, что за 27 лет работы не видела ничего подобного.
Команда из 11 волонтеров на протяжении всего дня тщетно пыталась спасти птиц. Они перевезли их в специальных контейнерах к ветеринарам для проведения вскрытия. Кинг также сказала, что другие птицы, живущие в этом районе, не пострадали от яда. Она надеется, что те, кто отравил попугаев, понесут за это ответственность.
Источник: Портал Информер
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