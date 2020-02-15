В Азовском море задержали украинских браконьеров

Украинские браконьеры задержаны в Азовском море. Пограничники обнаружили на браконьерском судне почти 300 эксземпляров камбалы-калкана. Об этом сообщили 15 февраля в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в западной части Азовского моря задержано маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности. Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться», – заявили в пресс-службе.

В ходе осмотра браконьерского плавсредства выявлено почти 300 экземпляров камбалы-калкана, а также незаконное орудие лова – ставная сеть. При этом судовые регистрационные документы, в том числе на право добычи водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали.

Маломерное судно и граждане Украины доставлены в порт Керчи для проведения разбирательства.







Суббота, 15 февраля 2020 г. 303

Источник: Портал Информер