В Азовском море задержали украинских браконьеров

15 февраля 2020     21
В Азовском море задержали украинских браконьеров

Украинские браконьеры задержаны в Азовском море. Пограничники обнаружили на браконьерском судне почти 300 эксземпляров камбалы-калкана. Об этом сообщили 15 февраля в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в западной части Азовского моря задержано маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности. Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться», – заявили в пресс-службе.

В ходе осмотра браконьерского плавсредства выявлено почти 300 экземпляров камбалы-калкана, а также незаконное орудие лова – ставная сеть. При этом судовые регистрационные документы, в том числе на право добычи водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали.

Маломерное судно и граждане Украины доставлены в порт Керчи для проведения разбирательства.



Суббота, 15 февраля 2020 г. 303

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК
В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК

Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства. Об этом сообщает …


Закончить работы по реконструкции Камышового шоссе в срок — невозможно
Закончить работы по реконструкции Камышового шоссе в срок — невозможно

В ноябре 2019 года Севастополь облетела радостная новость: реконструкция Камышового шоссе возобновлена. И это неудивительно, ведь эта дорожная артерия является …


Глава Крыма Сергей Аксенов высоко оценил подвиг советских воинов в Афганистане
Глава Крыма Сергей Аксенов высоко оценил подвиг советских воинов в Афганистане

Памятные мероприятия по случаю годовщины вывода советских войск из Афганистана состоялись сегодня в Симферополе.Вспоминая погибших бойцов и чествуя ветеранов войны …


В Севастополе почтили память воинов-интернационалистов
В Севастополе почтили память воинов-интернационалистов

В Севастополе отметили 31 годовщину вывода советских войск из Афганистана.  Участники памятных торжеств возложили цветы и венки к Мемориалу героической …


Российский источник рассказал о передаче турецкой техники в Идлибе боевикам
Российский источник рассказал о передаче турецкой техники в Идлибе боевикам

Турция сосредоточила в идлибской зоне деэскалации более 70 танков. Часть этой техники передается боевикам, заявил «Известиям» российский военно-дипломатический источник в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты