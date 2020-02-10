В Алтайском крае местные жители сбросили девушку с ж/д моста

В Алтайском крае двое местных жителей сбросили девушку с железнодорожного моста. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба линейного управления МВД России по региону.

Днем 6 февраля прохожий заметил под железнодорожным мостом 24-летнюю девушку. Он вызвал скорую помощь и полицию. Пострадавшая была госпитализирована с травмами и переохлаждением.

Полицейские установили, что преступление совершили двое местных жителей в возрасте 18 и 20 лет. Они заманили ее на мост и скинули оттуда. Как уточнили в Барнаульском управлении Следственного комитета на транспорте, ссора между ними возникла после совместного распития спиртных напитков.

Преступники скрылись с места происшествия. Однако позже их задержали сотрудники транспортной полиции. Уже возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ. По решению суда они взяты под стражу.







Понедельник, 10 февраля 2020 г. 475

Источник: Портал Информер