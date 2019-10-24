В Алуште избрали главу города

Конкурсная комиссия выбрала двух кандидатов по итогам собеседований с претендентами на должность главы горадминистрации: Галину Огневу, получившую 80 баллов, и индивидуального предпринимателя Якова Красненкова , набравшего 65 баллов.

«Избрали главу администрации – это Галина Ивановна Огнева», – сказал Егоров.

Депутаты городского совета Алушты избрали Галину Огневу главой администрации города. Об этом Крыминформу сообщил глава горсовета Алушты Борис Егоров .

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