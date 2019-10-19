В Алуште могут появится жирафы

19 октября 2019     23
В Алуште могут появится жирафы

В Алуште могут появится жирафы. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал Александр Лебедев, инициатор проходящего сейчас фестиваля «Алушта-GREEN»в рамках пресс-конференции. По его словам, животных планируют разместить на территориях отеля «Море»


на пресс-конференции

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Олег Широков
Источник: Крымские новости

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