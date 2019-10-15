В Алуште откроют арт-парк по защите животных

Российский бизнесмен Александр Лебедев откроет арт-парк по защите животных в Алуште. Фестиваль “Алушта.Green” (0+), посвящённый осознанному отношению к окружающей среде, пройдёт в 18-19 октября на главной набережной курортного города. Об этом он рассказал в своем интервью Forbes.

“Я в Алуште открываю большой арт-парк по защите животных. То есть я ставлю там очень красивые арт-объекты, и к встрече президента с африканскими лидерами будет большой карнавал в Алуште, и будет открыт арт-парк. Слоны, носороги. Я серьёзно к этому отношусь”, – сказал Лебедев.

Согласно информации организаторов мероприятия, “Алушта.Green” — первый фестиваль в Крыму, где вопросы осознанного отношения к окружающей среде обсуждаются на языке современной культуры.

Тема 2019 года — Африка. Художники, музыканты и актёры создадут специально для Алушты произведения на африканскую тему, а кульминацией фестиваля станет карнавальное шествие с участием движущихся арт-объектов.

Организатором фестиваля является Благотворительный Резервный Фонд.

Справка:

Александр Лебедев — российский предприниматель, общественный деятель, писатель. Председатель Совета директоров ЗАО “Национальная резервная корпорация”, бывший депутат Государственной думы. Владелец британских газеты Independent и телевизионного канала London Live. Крупнейший частный акционер и инвестор “Новой газеты”. Член Совета по внешней и оборонной политике.

В 1999 году Лебедев учредил Благотворительный Резервный Фонд. В задачи Фонда входят содействие формированию в обществе атмосферы социальной солидарности, поддержка государственных социальных и культурных программ. Так же важный аспект деятельности Фонда — организация культурных, просветительских, развлекательных и иных массовых мероприятий с участием граждан. Особое внимание Фонд уделяет перспективе культуры — поддержке молодых, начинающих художников, музыкантов, артистов и писателей, ведь именно они завтра станут лидерами современной культуры России.







Вторник, 15 октября 2019 г. 298

Источник: Портал Информер