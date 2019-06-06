В Алуште открыли арт-площадку «Душа Южного берега»

В центре Алушты появилась новая площадка с бесплатным входом «Невская патитра» – при поддержке городской администрации здесь организовали место для выставок художников, а также мастеров прикладного искусства, скульпторов и т.д.

Гость Крыма и симферополец выходит из транспорта на троллейбусной станции и тут же может увидеть произведения, изображающие красоты нашего полуострова.

В городе пока что еще нет своего художественного музея и такая площадка очень кстати как для местных умельцев, так и для симферопольских художников, некоторые из них уже представили здесь свои произведения.

Гости из Санкт-Петербурга и представители Алушты перерезали красную ленточку и поделились своими впечатлениями об этом арт-проекте.

Вице-президент Крымской Академии журналистики Михаил Красненков отметил, что приезд Константина Эдуардовича Сухенко — руководителя Санкт-Петербургского Комитета по культуре Санкт-Петербурга – демонстрирует нам актуальность решения давно назревших вопросов.

— Это подтверждение тому, что Санкт-Петербург оказывает особое внимание Крыму и обмену культурными проектами с Крымом. Константин Эдуардович уже предложил крымским мастерам выставить свои работы в Санкт-Петербурге. В процессе мы будем потенциал арт-пространства наращивать. Здесь будет установлена и сцена, и дополнительные возможности размещения работ. Цель — создать культурный центр на Южном берегу Крыма.

Затем в алуштинском кафе «Киви-Киви» прошла пресс-конференция, на которой гости и алуштинцы рассказали о своих планах по дальнейшему развитию своих проектов. Делегация из города на Неве прибыла в Крым в дни, когда традиционно отмечаются Дни Санкт-Петербурга. По словам гостей, они собираются открыть в Крыму филиал Государственного Мемориального музея генералиссимуса А.В. Суворова, а также оказать помощь в восстановлении Косьмодемьяновского монастыря в Крымском заповеднике

Автономная некоммерческая организация «Академия журналистики» и Общественная организация «Местная национально–культурная автономия болгар городского округа Симферополь Республики Крым» подписали соглашение о сотрудничестве. Михаил Красненков вручил пригласительные билеты в Парк миниатюр и «Музей камня и самоцветов» детям болгарского общества Симферополя.



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Источник: Крымские новости