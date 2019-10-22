В Алуште прошел фестиваль современной культуры и экологии «Алушта-Green»

Александр Лебедев: Хочу, чтобы в Алуште круглый год кипела жизнь»

В Алуште прошел фестиваль современной культуры и экологии «Алушта-Green». Алушта не очень избалована фестивалями по сравнению с Коктебелем, Ялтой, Севастополем и Евпаторией. Но во фестиваль «Алушта-Green» постарался заткнуть за пояс все эти культурные мероприятия.

На карнавале

Теплая погода еще и простимулировала это мероприятие — массовый праздник в Алуште – это и карнавал, и мастер-классы по диджеингу и рэп-фристайлу, и спектакли уличных театров, а также лекции и кинопоказы – все это фестиваль современной культуры и экологии.

Необычные костюмы

Евгения Мандрусова, соорганизатор фестиваля:

— Хочу поблагодарить администрацию Алушты – они откликнулись на идею проведения такого фестиваля и помогли с техническими вопросами – закрыли для транспорта набережную, помогли рпаспространить информацию. Идея фестиваля принадлежит Александру Лебедеву – он давно поддерживает программы защиты слонов и диких животных в Африке. Потому и нам в голову пришла идея – сделать все в стиле Африки с ее яркими цветами, музыкой, то есть настоящий африканский фестиваль экологии.

макеты животных

По набережной Алушты проехал гигантский слон на колесах, как из фильма с дымом из хобота и светящимися глазами. Это — «СлоноЗИЛ» — арт-кар в виде огромного африканского животного из фанеры, светящийся изнутри. Тут же шли актеры в костюмах бедуинов и рядом ехал наездник деревянного верблюда, алуштинцы в масках животных, дети в странных конструкциях из трубочек.

на пресс-конференции

Иван Мазур – начальник отдела по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации Алушты:

— Развитие событийного туризма – это механизм повышения эффективности использования туристической инфраструктуры города, развитие такого фестиваля – важное направление. У нас имеется ряд событийных мероприятий – день крепости Фуна, фестиваль лаванды. Но для Алушты важно расширять рамки событийного туризма, привлекать сюда туристов с материковой части России и других регионов. Это мероприятие проходит в фазу низкого сезона – потому мы и хотим привлечь в город туристов, надо провести такой же фестиваль и в следующем году, чтобы он стал постоянным символом Алушты.

африканцы представляют

Другие участники старались поддержать тему Африки, в том числе и иностранцы — в Алушту приехал парижский уличный театр Remue Ménage — «Парад влюбленных» с шоу, состоящим из выступлений гигантских оленей или косуль, а также гимнастов на ходулях.

Александр Лебедев

Александр Лебедев – главный инициатор и вдохновитель фестиваля рассказал о главной идее фестиваля – его экологичности…

— Понятно, что еще завтра не можем все пересесть на электрические машины. Но в будущем я вижу Крым на первом месте по их количеству. Я всегда хотел сделать это место таким как улицы в новом Орлеане – где всегда кипит жизнь, а также сделать артпарк, который бы привлекал людей со всего мира. Моя мечта – чтобы была возможность людям заправить свои электрические машины в любом доме, чтобы превратить это место из точки на карте в место, куда будут приезжать очень много людей.

на концерте

Кроме французов, на набережной представили проект «Картония» с образами африканских и крымских зверей и птиц, театры «Эскизы в пространстве» со спектаклем «Затерянный караван» и «Антикварный цирк» с акробатами, жонглерами и музыкантами, где в главной роли выступил сам царь зверей — лев.

музыканты в Алуште

Главный куратор фестиваля Антон Кочуркин

— Фестиваль – это большое приключение, огромная творческая лаборатория на набережной Профессорского уголка – место для тусовок, представителей разных культур, и вообще первый такой проект. Город для нас пока еще мало изученная зона, и мы делаем первое внедрение в эту среду. Нам важно вовлечение местных жителей. Вдвойне важно, чтобы был не только показ, не обычный курортный типовой набор – тут мы вовлекаем отдыхающих и местных жителей в экологические мероприятия, наши главные ценности – темы экологии и защиты животных. Мы еще видим, что пока в Крыму не хватает перерабатывающих заводов и имеется много мусора, но надеемся, что это вскоре будет решено.

французские «олени»

Продюсер фестиваля Юлия Бычкова –

К нам приехал французский театр «Парад влюбленных», они выступили на набережной два раза – в 13 и 18 часов. Выступили Московский театр «Эскизы в пространстве», «Картоная» , а также прошло шествие. 1,5 часа все шли красивые люди в своих костюмах. И было важно использовать все экологически принципы – на фестивале шел не только сбор мусора, но люди составляли свои программы соблюдения экопринципов, кроме того работали эко-станции, куда люди приносили свои старые вещи, а из них им делали новые.

на фестивале

Лев Киселев – музыкальный организатор фестиваля:

— В 2015 я впервые оказался в Крыму — в Алуште, у нас здесь прошло много мастер классов – танцы, диджеинг, по рэпфристайлу, и вообще много фестивалей проводилось. И местное сообщество поджидало нас. Для выступлений привлеклись местные жители, люди очень отзывчивые, вечером было холодновато, но люди все равно оставались… мы импровизировали на темы, которые нам давал зал. Так мы объединились в импровизированной вечеринке, где каждый показал – на что он способен…

африканская выставка

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отметил, что такие мероприятия расширяют рамки сезона в Крыму и привлекают сюда новых туристов.

— На самом деле это совершенно новый формат, -отметил он, — это крайне интересный опыт, а с точки зрения туристической истории привлекает в регион гостей. Я думаю, что после этого первого фестиваля в следующий раз сюда поедут люди целенаправленно, главное, чтобы организаторы его сделали постоянным. И да, это, безусловно, будет праздник для всех.

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Олег Широков

Источник: Крымские новости