В Амурской области мужчина нашел клад стоимостью в 9,3 млн. рублей

12 декабря 2019     18
В Амурской области мужчина нашел клад стоимостью в 9,3 млн

В городе Тында (Амурская область) районный суд приговорил к лишению свободы 61-летнего жителя Липецкой области, который нашел два тряпичных носка и пакет с семью слитками золота. Стоимость драгоценного металла превысила 9,3 млн рублей.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса РФ — незаконное хранение драгоценных металлов в крупном размере», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд приговорил его к 1 году и 8 месяцам условного наказания с аналогичным испытательным сроком без штрафа.

«Подсудимый вину полностью признал, раскаялся», — отметили в прокуратуре.

Клад мужчина обнаружил в апреле, когда находился на Колыме. Экспертиза установила, что найденные слитки представляют собой золотосеребряный сплав весом более 4,3 килограмма, из которых 3,5 — чистое золото. Находку гражданин хранил при себе и перевез в город Тынду, где его нашли сотрудники УФСБ.



Четверг, 12 декабря 2019 г. 49

Источник: Портал Информер

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