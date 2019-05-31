В Артбухте появится «Театральная улица»

31 мая 2019     11
В Артбухте появится «Театральная улица»

В год театра творческая группа, идейным вдохновителем которой стал актер театра флота Валерий Александрин, получила поддержку от фонда президентских грантов, правительства Севастополя и федерального агентства по делам молодежи на создание креативного пространства – открытой летней площадки «Театральная улица» в Артбухте. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Площадка в центре города будет представлять собой пространство для свободного творчества со сценой-трансформер, оборудованной необходимой световой и музыкальной аппаратурой, а также зрительный зал на 200 мест из подвижных модулей.

В настоящее время общественники приступили к установке временных конструкций. Открытая площадка будет работать весь курортный сезон, до октября включительно.

Здесь будут проходить спектакли, перфомансы, концерты, фестивали, выставки, творческие встречи и мастер-классы.

Предполагается, что на время реставрации летней эстрады Приморского бульвара «Ракушка» именно на «Театральной улице» будут проходить концерты под открытым небом. Проект не предполагает установки торговых точек.

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Источник: Портал Информер

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