В «Артеке» школьники представили самозарядные электрокары и браслеты для сна

В рамках проектной смены в «Артеке» ребята разработали бизнес-модели для более чем 20 технологичных проектов, с которыми победили в конкурсе «Технолидеры будущего»

23 августа 2019 года в МДЦ «Артек» школьники из 20 российских регионов представили свои лучшие технологические бизнес-проекты. Первую проектную смену для юных предпринимателей «Технолидеры будущего» организовал Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП)(группа РОСНАНО). Для участия в ней отобрали 50 активных участников образовательных программ в возрасте от 12 до 17 лет. Во время смены ребята продумали коммерческую составляющую проектов, идеи по выводу своих разработок на рынок и представили их экспертам, среди которых были генеральный директор ФИОП Андрей Свинаренко, замгендиректора по стратегии Алексей Качай и гендиректор АНО «Электронное образование для наноиндустрии» Игорь Вальдман.

— Сегодня рынку необходимы креативные люди, способные создавать высокотехнологичные продукты и прорывные технологии и выводить их на рынок, — отметил Андрей Свинаренко, — недостаточно быть просто инженером, надо обладать мышлением предпринимателя, чтобы понимать, что будет востребовано в ближайшем будущем, , кому будут разработки и как сделать их востребованными. Мы довольны первым опытом сотрудничества с «Артеком». Видно, что даже подростки в состоянии разработать проекты, которые в перспективе могут сыграть свою роль в повышении качества жизни и развитии экономики страны в целом.

Участники разработали более 20 бизнес-проектов, 12 наиболее перспективных представлены на суд жюри. Автор проекта «Дороги будущего» школьник из Магадана Марк хочет увидеть на дорогах своей области надежное дорожное покрытие, котороебудет служить зарядным устройством для электрокаров.

Группа из пяти школьниц, живущих в разных городах страны, предложила специальное покрытие для детских площадок, дешевое и экологичное. Этот материал в несколько десятков раз дешевле, чем резиновое полотно, которое применяется сейчас.

Также школьники разработали бизнес-проект по выпуску специального браслета, который помогает людям, испытывающим проблемы со сном. Прибор будет создавать специальное приглушенное освещение и включать музыку, помогающую заснуть, а затем сам гасить свет и отключать электронную технику, когда датчики покажут, что человек уснул.

Главная задача смены — научить ребят не останавливаться на разработке продукта, а заниматься его внедрением. Фонд инфраструктурных и образовательных программ планирует и впредь заниматься образовательными программами, нацеленными на развитие навыков технологического предпринимательства.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан 22 октября 2010 года на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 211-ФЗ «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий».

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Олег Широков

Источник: Крымские новости