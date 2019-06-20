В арт-кафе Дворца культуры рыбаков прошел поэтический вечер

19 июня в поэтическом театре Андрея Маслова «Башни из слоновой кости» в арт-кафе Дворца культуры рыбаков вновь собрались любители литературы, театра, живописи и музыки.

Объединенное новой провокационной тематикой двухчасовое театрализованное действо, включало в себя блок актуальной прозы (классика и авангард), экспозицию работ севастопольских художников — абстракционистов, хореографические (классика и контемпорари) постановки и театральные этюды.

««Башня…Имена» посвящена всем «отверженным», «проклятым» и «отлученным»: поэтам, писателям, композиторам, художникам, режиссерам, танцовщикам! Сегодня «Каменотесам» предъявлен ультиматум: читать не только свое, нетленное и гениальное, но и фрагменты из произведений «скандалистов и хулиганов»: Генри Миллера, Франца Кафки, Натальи Медведевой, Чарльза Буковски, Эдуарда Лимонова, Виктора Ерофеева… Список бесконечен!»,– рассказал автор, идейный вдохновитель проекта, драматург, режиссер театра драмы «ПсихоДель Арт» Андрей Маслов.

По сложившейся традиции, право заложить первый камень в фундамент «Башни…» было предоставлено неофиту, новому «каменотесу» драматургу Михаилу Резанову. В роли помощника выступил режиссер Театра имени Кукол Артем Макеев, мастерски представив одну из глав его книги «Электорат».

Новой порцией «Капризов абстракциониста» поделился с гостями художник Владимир Бойченко.

Владимир Горбань, драматург, комедиограф, сценарист киностудии Ханжонкова, анонсировал предстоящую читку пьесы «Синяя, синяя борода», которая будет проходить в рамках XII городского фестиваля малых театральных форм «Zакрытый покаZ».

Продолжила «строительство» молодой, но уже «заслуженный каменотес» Анастасия Юдина, которая выбрала для читки фрагмент произведения В.Ерофеева «Вальпургиева ночь». Ведущие актрисы театра «Психо Дель Арт» Ксения Тяганян и Анастасия Гончарова представили имена мало известные даже искушенному читателю: творчество французской писательницы Анаис Нин (отрывок из её романа «Шпион в доме любви») и рассказ современного автора Юрия Бабанина о проблемах взаимопонимания мужчин и женщин.

Источник: Портал Информер