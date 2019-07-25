В аэропорту Симферополя внештатно сел самолет

25 июля 2019     14
В аэропорту Симферополя внештатно сел самолет

Пассажирский самолет, вынужденно вернувшийся в Симферополь, произвел посадку в аэропорту столицы Крыма. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополя.

«Самолет А-320, который вылетел из аэропорта Симферополь в Санкт-Петербург, был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за технической причины. Посадка прошла в штатном режиме. Все пассажиры будут доставлены в пункт назначения резервным бортом авиакомпании», – заявили в пресс-службе.

По данным сервиса отслеживания полетов, самолет 40 минут кружил над Симферополем. По предварительным данным, экипаж самолета не смог убрать шасси.

На месте работали спасатели, которые обработали посадочную полосу специальной пеной, чтобы не возникла искра при посадке из-за возможной деформации шасси.

Источник: Портал Информер

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