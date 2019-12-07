В аэропорту Симферополя задержали пьяного уральского дебошира

7 декабря 2019     12
В аэропорту Симферополя задержали пьяного уральского дебошира

Сотрудники транспортной полиции Крыма в аэропорту Симферополь 5 декабря задержали нетрезвого дебошира.

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Симферополь поступило сообщение от наряда патрульно-постовой службы полиции о том, что в ходе патрулирования аэровокзального комплекса “стерильной зоны” безопасности выявлен 37-летний мужчина, находящийся в нетрезвом состоянии.
Как установили сотрудники транспортной полиции, житель Свердловской области в ожидании посадки на самолет употреблял спиртные напитки в одном из кафеУслышав объявление о начале посадки, он попытался пройти паспортный контроль, но на борт авиалайнера рейсом Симферополь–Москва был не допущен службой авиационной безопасности.

Мужчина направился обратно в кафе, где и был задержан правоохранителями. При обращении к нему полицейских свердловчанин стал нарушать общественный порядок и нецензурно выражаться в адрес стражей порядка.

Доставленный в дежурную часть полиции нарушитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался.


В отношении задержанного составлен административный протокол по статье “появление в общественных местах в состоянии опьянения” , кроме того следственными органами решается вопрос в возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по статье 319 УК РФ – “оскорбление представителя власти”.



Суббота, 7 декабря 2019 г. 116

Источник: Портал Информер

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В аэропорту Симферополя задержали пьяного уральского дебошира
В аэропорту Симферополя задержали пьяного уральского дебошира

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