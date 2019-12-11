В аэропорту Симферополя задержаны и отменены рейсы

Из-за сильного тумана в аэропорту Симферополя задержаны девять рейсов и отменен один. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«В аэропорту Симферополь из-за тумана задерживается прибытие и вылет девяти воздушных судов, один рейс был отменен. Авиакомпании обеспечивают пассажиров задержанных рейсов всеми положенными услугами в соответствиии с Федеральными авиационными правилами», – отмечается в сообщении.

Сильный туман стоит в районе симферопольского аэропорта с вечера вторника. Из девяти задержанных воздушных судов, пять ушли на запасные аэродромы.

«Командиры пяти воздушных судов приняли решение направиться на запасные аэродромы в Сочи и Анапу», – дополнили в пресс-службе.

Погода улучишится после обеда.







Среда, 11 декабря 2019 г. 426

Источник: Портал Информер